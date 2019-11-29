Aytemiz Alanyaspor Başkan Hasan Çavuşoğlu: Cisse için bize ahlaksız bir teklif yaptılar

Aytemiz Alanyaspor'un başkanı Hasan Çavuoşoğlu gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hasan Çavuşoğlu'nun Sporx'e verdiği röportaj şu şekilde;

- Bu sezon Alanyaspor'un iyi bir başlangıcı var. Bu başlangıç sürpriz mi? Bunu devam ettirebilecek misiniz?

"Ligde daha önümüzde uzun haftalar var. Şu anda başarılı gözüküyoruz. Bazı maçlarda şanssızlıklar, bazı maçlarda hakem hataları oldu. Hatalar, bu tür şanssızlıklar ya da iyi oynayıp gol atamamak gibi durumlar sadece bizde yaşanmıyor. Tabii hakem hataları, her takım için mutlaka olur. 'Şu takıma fazla, şu takıma daha az' diye düşünmemek gerekiyor. Her kulüp başkanı, mutlaka hataları söyleyecektir. Hata futbolun içerisinde var! 'VAR' sisteminden de bahsedelim. Geçen sene VAR sistemi daha iyi işliyordu. Bu sene baktığımızda sadece ofsaytları inceliyorlar gibi gözüküyor. Olmayan faulden gol oluyor, olmayan penaltı veriliyor, penaltı olan verilmiyor. Aslında bunlara bakılması lazım, bunlar maçın kaderini etkiliyor. VAR'ı iyi analiz etmek gerekiyor, VAR'da sıkıntı mevcut ve bu da hakemlerin performansının düşmesine neden oluyor. Maç içerisinde hata olur, kulüp başkanı da antrenör de hata yapıyor, hakem de yapacak. Kasıtlı bir hata yapılacağını düşünmüyoruz. Öyle olduğunu düşünürsek, bu işi yapamayız."

- Alanyaspor iyi teknik adamlarla çalışıyor ve doğru transferler yapıyor. Bunu nasıl başarıyorsunuz, biraz anlatabilir misiniz?

"Biz zaten her zaman iyi teknik direktörlerle çalıştık. Kulüp başkanı olduğumdan bu yana bütün çalıştığımız teknik direktörlerden bir şekilde faydalandık. Hepsinin kulübümüze katkıları olmuştur. Bu sene daha iyi bir futbolcu kalitesi var. Geçen sene bazı eksiklerimiz vardı. Yedek kulübesinde biraz eksikliklerimiz vardı. Devre arasında bunları kısmen tamamlamıştık. Ama bu sene her şeyden önce tespit ettiğimiz futbolcuları erken transfer ettik. Teknik direktörümüz, iki kamp döneminde de takımla çalışma şansını buldu. İkinci kampta dönemi başlamadan bütün transferleri bitirmiştik. Aldığımız futbolcular, yerli olsun, yabancı olsun hepsi, ilk 11'de oynayabilecek seviyede. Hocamız hangisini istiyorsa oynatabilir. Önümüzde çok zorlu maçlar var. Bundan sonraki süreçte de iyi olmaya gayret edeceğiz."

- Alanyaspor, Bursaspor gibi Süper Lig'de şampiyon olabilir mi? Hedefiniz arasında şampiyonluk var mı?

"Bizim ağzımızdan daha önce alt ligdeki yıllarda da, bu sezon da şampiyonluk sözü çıkmadı. "Şampiyon olacağız" hedefi koyunca, hemen öyle hedefe ulaşılmıyor. Önemli olan kulübün işleyişi. Her şeyden önce futbolculara verilen sözleri tutacaksın, kulübü mali anlamda iyi idare edeceksin. Futbolcular, senin ailenin bir parçası. Her şeyin yolunda gitmesi gerekiyor. Biz saha dışındaki konuları iyi idare etmeye çalışırız, saha içerisini de hocalar idare eder. Hocalarla da aramız hep iyi olmuştur. Burada aile bağları çok önemlidir. Bunları sağlarsan, transferde hata yapmazsan başarı gelir. Bizim amacımız hep şudur; en iyi yerde ligi bitirmek. Ve de verdiğimiz sözleri tutmaya çalışırız. Yine böyle devam edeceğiz."

- Alanyaspor'dan bir Merih Demiral geçti. Şimdi Juventus'ta ve Milli Takım'da performansıyla Türk halkını kendine hayran bıraktı. Merih Demiral ile ilgili neler söylemek istersiniz?

"Melih Demiral hem futbolculuğuyla hem de karakteriyle çok çok iyi. Genç yaşına rağmen kişilik karakteri de oturmuş. Ben zaten ona 'Manevi oğlum' diyorum. Bu durum ömür boyu devam edecek. Merih Demiral'a inandım, güvendim ve kulüp başkanı olarak transferi için tek başıma inisiyatif kullandım. 20 yaşında Alanyaspor'a geldi. Sporting Lizbon'dan da kendisini tanıyordum, milli maçlarda da zaten görüşüyorduk. İki tane tane milli maçta da canlı izleme zamanım da oldu. Bir gün Alanyaspor'a gelmesi de nasip oldu. Menajeri Cenk Melih Yazıcı da benim manevi oğlum. Ona 'Git Melih'i ne yapıp edip al, almadan da yanıma gelme' dedim. O da "Tamam baba" dedi ve aldı. Cenk şöyle bir başarının altına imza attı, satın alma opsiyonu koydurdu ve Merih Demiral için kiralama ücreti de ödemedik. 3,5 milyon euro satın alma opsiyonu koydurması çok önemliydi. Merih'in talip çıkacağını düşünmüştük ve bonservisini almaya kararı verdik. Mesut Bakkal, ona şans verdi, hepimiz güvendik. İlk maçında zaten nasıl bir oyuncu olduğunu gösterdi. Önünü açtık ve Sassuolo'ya gönderdik. Oradan da Juventus'a da gitti. Juventus'a gittikten sonra da kendisine gelen teklifleri biliyorum. Yolu açık olsun. Olağanüstü bir kişiliği ve karakteri var. Zaten bunu milli maçlarda da milli duygu ile birlikte de yansıtıyor. Merih ile gurur duyuyorum, sıklıkla beni arıyor. Üzerinde emeğimin çok olduğunu vurgulayarak, her zaman halimi, hatrımı soruyor. Ben de onunla gurur duyuyorum."

- Merih Demiral gibi Ozan Tufan'ın da Alanyaspor'dan yolu geçti. Sergen Yalçın döneminde büyük bir çıkış yaparak hem Fenerbahçe'ye döndü, hem de Milli Takım'da önemli bir isim haline geldi. Ozan Tufan için neler söylemek istersiniz?

"Ozan Tufan için Sergen Hoca ile konuştuğumuzda, burada yapabileceğini ve geri dönüş sağlayabileceğini düşündük. Sağolsun Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç da özellikle Alanyaspor'a gelmesini istedi. Ozan da gelmeyi çok istedi. Menajeri Mirsad Türkcan da bizim arkadaşımız, çok değerli bir kardeşimiz. O da iki defa geldi, onun da desteğiyle Ozan'ı Alanyaspor'a kazandırdık. Ozan'ı yeniden futbola itmek istedik. Yeni bir transfer gibi Fenerbahçe'ye faydalı oldu ve ayrıca Türk Milli Takımı'na da kazandırmış olduk. Ozan Tufan ile de gururluyuz. O da her zaman arar, sorar, üstünde emeğimizin çok olduğunu vurgular."

- Emre Akbaba da Alanyaspor'da yıldızlaştı ve Galatasaray'a transfer oldu. Ayrıca Milli Takım formasını da sırtına geçirdi. Emre Akbaba ile ilgili neler söylemek istersiniz?

"Emre Akbaba'yı da Alanyaspor'da yıldızlaştırdık. O şansı tanıdık ve şanslarını çok iyi kullandı. Hem Milli Takım'a seçildi, hem de Galatasaray gibi çok önemli bir kulübe gitti. Sakatlıklar ve şanssızlıklar oldu. Bu talihsizliklerden dolayı çok üzüldük. Emre'nin de bir an evvel Galatasaray'a faydalı olmasını ve Milli Takım'a katkı sağlamasını canı gönülden istiyoruz. Kendisine zaman zaman durumunu soruyorum. İnşallah kısa sürede formasına kavuşur."

"CISSE İÇİN BİZE AHLAKSIZ TEKLİF YAPTILAR"

- Papiss Cisse ile ilgili transfer haberleri devam ediyor. Sezon başı Anderlecht istedi, Newcastle United'ın devre arasında talip olacağı konuşuluyor. Gazetelerde Galatasaray iddiaları var. Papiss Cisse için masada herhangi bir teklif var mı?

"Papiss Cisse ile ilgili söylentileri biz de duyuyoruz ancak bize gelen bir şey yok. Anderlecht sezon başı transfer döneminin bitimine üç gün kala futbolcuya, iki gün kala da bize teklif gönderdi. İki gün sonra maç var, yerine kimi alacağız? Zaten teklifleri de bizi tatmin etmedi. Bazı kulüplerin ahlaki durumlarını düzeltmesi gerekiyor. Duruyorsun, duruyorsun, ligin başlamasına iki gün kala bir futbolcuya teklif götürüyorsun. Bu olacak şey değil. Kulübümde bulunan futbolculara lig başlamadan yirmi gün önce, bir ay önce teklif gelirse, anlaşabilirsek satabileceğimi her zaman söylemişimdir. Ben şahsen, bir futbolcuya ligin başlamasına iki gün kala teklif yapmam. Oyuncu transfer listesindeyse kulübünde, değerlendirilir ama Anderlecht'in yaptığını ahlaki bulmuyorum. Papiss Cisse ile ilgili söylentileri duyuyoruz, söylentiler olur fakat bize gelen bir şey yok."

- Sizin de iyi futbol oynadığınızı biliyoruz, gollerinizi izliyoruz. Maçlardan sonra futbolcularla kaçırdıkları pozisyonları konuşuyor musunuz? Onlara tavisyelerde bulunuyor musunuz?

"Futbolun içerisinden geldim, bazen tabi futbolcularla pozisyonlarla ilgili konuşuyoruz. Başakşehir maçında Salih Uçan'ın bir kafa pozisyonu vardı, "Salih, instagram'daki kafa gollerimi izlesin" dedim. Salih de bunu söyleyince güldü, "Haklısın başkanım" dedi. Bazen Papiss Cisse'ye de takılıyorum, kafa gollerini kaçıyor "Papiss diyorum attığım golleri izle". Zaten izliyor, takip de ediyor, bazen de ben izletiyorum. Aramızda böyle sohbetler, şakalar oluyor. Futbolun içerisinde geldik, hem futbolculuğumuz var, hem antrenörlüğümüz var, aynı zamanda da hala oynuyoruz. Spor yapmayı severim, futbol, tenis ve voleybol oynuyorum. Bu yaşam biçimimiz olmuş."

- Attığınız gollere tekrar gelirsek, oldukça güzel golleriniz var. Bir anınızı bizimle paylaşmak ister misiniz?

"Geçen Ali Koç başkan attığım golleri izlemiş, "Sen mi atıyorsun o golleri? Bir maç yapalım?" dedi. Ben de "Tabii başkanım olur, ne zaman istersen" dedim. Aramızda böyle bir muhabbet geçti. Futbolun içerisinden geldiğim için vazgeçemiyorum, futbolun içerisinde 40 yılım geçti, bu saatten sonra da futboldan vazgeçemem.

- Başkanlık yıllarınızda unutamadığınız bir olayı bizlerle paylaşabilir misiniz? Hasan Çavuşoğlu'nun aklından çıkmayan bir olay var mı?

"Başkanlık yıllarımda unutamadığım olaylar var tabii ki. Üzüntülü anlar da var, sevinçli anlar da var. Mutluluklar gelir geçer, şampiyon da olursun ama geçen sene yaşanan trafik kazasını unutamadım. Josef Sural'ın hayatını kaybettiği o kaza aklımdan çıkmıyor. Onun için bir park yapıldı ve bir de heykelini diktik, onu bu şekilde ölümsüzleştirmek istedik."

- Futbolcunuz Juanfran "Maçlarda söylenen İstiklal Marşı'na olan saygıya ve statlardaki futbola duyulan tutkuya hayran kaldım. Ayrıca başkanımızın iletişim tarzı ve yaptıklarıyla Alanyaspor'u her geçen gün daha da yukarıya taşıması beni çok etkiledi." şeklinde tweet'i oldu. Onun bu sözleri için neler söylemek istersiniz?

"Juanfran çok kaliteli ve iyi bir futbolcu. Ayrıca müthiş bir karakter, müthiş bir profesyonel. Şanssızlık yaşadı, sakatlandı, futbolun içerisinde bunlar da var. Geldiğinde "Süper Lig'in bir numaralı sağ beki olacağım" dedi. Gerçekten öyle ama talihsiz sakatlık yaşadı. Bu tweet'i de çok güzeldi, Türk milletinin İstiklal Marşı'na ve tribünlerdeki duruşuna hayran kaldığını söylemiş. Bunu kendiliğinden, içinden gelerek paylaşmış. Ona bu sözleri için teşekkür ettim. Biz de onu çok seviyoruz. Bana ve kulübe çok saygısı var. İnşallah çok büyük katkıları olacak."

(Sporx)