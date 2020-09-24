Aytemiz Alanyaspor, Avrupa'ya veda etti: 1-0

Mbwana Samatta'yı bitiren Fenerbahçe, Ze Luis transferinde de mutlu sona ulaştı. Başarılı golcü, Sarı-Lacivertlilerin 1+2 yıllık teklifini kabul ederken, Fenerbahçe Porto'ya bu transfer için toplam 6 milyon euroyu 3 sezonda ödeyecek. 29 yaşındaki forvetin 2 gün içinde İstanbul'a gelerek kendisini Sarı-Lacivertlilere bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

F.Bahçe derbisiyle son maçına çıkıyor! İşte kabul edilen teklif...

İtalyan devi Roma, Marcao için Galatasaray'a yaptığı teklifi ‘15 milyon euro + bir sonraki satıştan yüzde 10 pay' olarak güncelledi. Sarı-Kırmızılı yönetim bu teklife sıcak bakarken transfer yüzde 90 oranında onaylandı.