Aytemiz Alanyaspor, Avrupa'ya veda etti: 1-0

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, Norveç'te Rosenborg'a konuk oldu. İskandinav ekibi maçı 1-0 kazanarak bir üst tura yükseldi. Karşılaşmadaki tek gol 59. dakikada Anders Konradsen'den geldi.
Norveç ekibinde maçtaki tek golün sahibi Konradsen, 66. dakikada ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart sonrası takımını sahada 10 kişi bırakırken; Alanyaspor'da da Babacar kırmızı kart gördü.
Turu geçen Rosenborg Avrupa Ligi'nde bir üst eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rosenborg ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
11. dakikada Rosenborg, kaleyi hafif sol çaprazdan gören noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Hedenstad'ın vuruşunda meşin yuvarlak barajdan döndü.
14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Efecan Karaca'nın arka direğe doğru yaptığı ortada Bareiro'dan önce Rosenborg defansı araya girerek tehlikeyi önledi.
26. dakikada Juanfran ile başlayan atakta Bareiro'nun tek topuyla rakip ceza sahası içine giren Efecan Karaca'nın kaleye gönderdiği şut az farkla dışarı çıktı.
41. dakikada Tzavellas'ın hatasıyla topla buluşan Zachariassen, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Alanyasporlu Caulker son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
45. dakikada Bakasetas'ın rakip ceza sahası dışında çektiği şutta top Rosenborglu oyuncu Reginiussen'den döndü. Meşin yuvarlağı tekrar önünde bulan Bakasetas'ın şutunda bu kez top az farkla dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.
MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI
Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda deplasmanda Norveç ekibi Rosenborg'a 1-0 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti.
57. dakikada Rosenborg, sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Hedenstad'ın ortasında arka direkte Reginiussen'in vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi.
59. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Holse'nin Alanyaspor ceza sahasına ortasında Fatih Aksoy'un uzaklaştırmak istediği top Konradsen'in önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0
63. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
87. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Onur Bulut'un ceza sahasına yaptığı ortaya Bareiro'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Karşılaşma, Norveç ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Stat: Lerkendal
Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya)
Rosenborg: Hansen, Hedenstad, Reginiussen, Eyjölfsson, Konate, Zachariassen, Skjelbred, Konradsen, Islamovic, Holse (Dk. 81 Reitan), Adegbenro (Dk. 71 Tagseth)
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 87 Onur Bulut), Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih Aksoy (Dk. 68 Babacar), Salih Uçan, Davidson, Efecan Karaca (Dk. 81 Mustafa Pektemek), Bakasetas, Bareiro
Gol: Dk. 59 Konradsen (Rosenborg)
Kırmızı kartlar: Dk. 66 Konradsen (Rosenborg), Dk. 90+3 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Reginiussen, Dk. 28 Zachariassen, Dk. 63 Eyjölfsson (Rosenborg), Dk. 57 Moubandje, Dk. 68 Bakasetas, Dk. 76 Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor)
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