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  3. Aytemiz Alanyaspor, Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna kattı

Aytemiz Alanyaspor, Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna kattı

Aytemiz Alanyaspor, Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Yunan golcü Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor yeni golcüsünü duyurdu.

Akdeniz ekibinin resmi Twitter hesabından paylaşılan gönderide, Yunan golcü Anastasios Bakasetas için ''Hoş geldin'' mesajı yayınlandı.

AEK Atina'dan transfer edilen 25 yaşındaki golcü, geçen sezon 30 resmi maça çıkıp 6 gol kaydetti.

Bakasetas şu ana kadar Yunanistan Milli Takımı formasını da 21 kez sırtına geçirdi ancak golle buluşamadı.

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