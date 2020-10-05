Aytemiz Alanyaspor, Alpay Çelebi'yi 2 yıllığına kiraladı

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'tan stoper oyuncusu Alpay Çelebi'yi kiralık olarak kadroya kattığını duyurdu. Alpay Çelebi, kendisini turuncu yeşilli takıma bağlayan 2 yıllık kiralık sözleşmeye imza attı. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve transferin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Transferin son gününde Beşiktaş'tan Alpay Çelebi'yi 2 yıllığına kiralık olarak kadromuza dahil ettik. Alpay'ın 2 yıl boyunca burada çok güzel işlere imza atacağına ve daha sonra kulübünde de başarı olacağına inanıyoruz. Alpay zaten yetenekli ve kaliteli bir oyuncu olduğu için daha çok çalışarak gelişimini burada da sürdürecektir" dedi.
Alpay Çelebi de "Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bana güvenip buraya alan Başkanımız Sayın Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna da teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda olan aileme ve menajerim Cenk Melih Yazıcı'ya da bana olan güvenlerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bu güveni boşa çıkarmam. Çok çalışacağıma söz veriyorum. Hiçbir zaman sahada mücadeleden kaçmayacağımı söylemek istiyorum. Hırslı bir yapım var. Bunu inşallah Alanyaspor'da ortaya çıkaracağım" diye konuştu.
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