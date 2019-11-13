Aysel Hanım için 15 günde cihaz

ÖZEL HABER | BÜLENT ŞANLIKAN

JUVENTUS’TA forma giyen futbolcu Emre Can’ın diyaliz cihazı bağışında bulunduğu Kiğı İlçe Entegre Hastanesi’nin Başhekimi Uzman Doktor Sevgi Yarba Altın AKŞAM’a konuştu. Emre Can’ın bağışıyla birlikte merkezdeki diyaliz cihazı sayısının 3’e ulaştığını kaydeden Altın, “Türkiye’de diyaliz ihtiyacı olan çok hasta var. Ben Emre Bey’in bu bağışının örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Küçük ilçelerde özellikle yapılacak bağışlar artarsa çok mutlu oluruz” diye konuştu. Dr. Altın’ın açıklamaları şöyle: “2 cihaz ile hizmet veriyorduk. Fakat yaz aylarında yurtdışından gelen hastalar ile birlikte cihazlarımızın kapasitesi yetersiz kalabiliyor. Sağlık Bakanlığı ile yeni cihaz için yazışmalar sürüyordu. Bu sırada Almanya’da yaşayan 54 yaşındaki Aysel Önüç memleketi Kığı’ya gelmek istemiş. Fakat kendisinin Kiğı’da yeterli diyaliz hizmeti verilip verilmediği konusunda net bir bilgisi yokmuş. Bu durumu öğrenen komşusu Juventus’lu futbolcu Emre Can hassasiyet gösterip merkezimize bir cihaz bağışladı. 15 gün içerisinde cihaz hastanemize geldi ve kuruldu. Günde 4 hastaya hizmet verebiliyorduk. Şimdi kapasitemiz arttı. Herkese örnek olması gereken bir destek.”