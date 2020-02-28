Menajeri G.Saray’la görüşen Trabzonspor’un sol beki Novak, “Trabzonspor’dan yeni sözleşme almak istiyorum ama anlaşamıyoruz. 3 aydır bazı noktaları aşamıyoruz. Bazı teklifler var. Ayrılık olabilir” dedi.

AKŞAM

TRABZONSPOR’LA yapılan transfer görüşmelerinden sonuç alamayan Novak’ın menajerinin Galatasaray’la görüştüğü haberini Türkiye ilk kez Akşam’dan öğrendi. Çekya basınına açıklamalar yapan Novak da Akşam’ın haberini doğrulayan şu ifadeleri kullandı: “Maalesef müzakereler hiçbir yere taşınmadı. Trabzonspor’da yeni bir sözleşme imzalamak istiyorum, ancak yine de anlaşamıyoruz. Üç aydır müzakere ediyoruz, bazı noktalarda anlaşmıyoruz. Sözleşmenin uzunluğu konusunda anlaştık; ancak fikirlerimiz farklılık gösteriyor.

GETAFE SEÇENEKLERDEN BİRİ

Yine benim için öncelik Trabzonspor. Anlaşamazsak, geleceğimi sezon sonuna doğru ele alacağım. Sonuçta, bazı teklifler vardı. Üç ay geçti, hâlâ imzaladığım bir şey yok. Ne olacağını göreceğiz. Getafe seçeneklerden biri. Doğrudan imzaya geçeceğimiz aşamada değil. Bana daha çok bağlı. Hâlâ Trabzonspor’un istediğim koşulları karşılamasını bekliyorum. Çekya’ya geri dönmeyeceğim. Hâlâ Trabzonspor’da kalacağıma ve Türkiye liginde oynamaya devam edeceğime inanıyorum.”