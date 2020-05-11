Ayrılığın perde arkası

Galatasaray'da geride bıraktığımız haftalarda teknik direktör Fatih Terim'in, ekibinde Hasan Şaş ve Ümit Davala'yı düşünmediği ortaya çıkmış ve hatta toplantılara da bu isimler çağrılmamıştı.
SIRA DAVALA'DA
Galatasaray’da bir süredir ayrılıkları beklenen yardımcı antrenörlerden Hasan Şaş, resmen kulüpten ayrıldığını açıkladı. Ayrılığını açıklaması beklenen bir diğer isimse Ümit Davala. Teknik direktör Fatih Terim ile yaklaşık 25 yıldır baba-oğul ilişkisi bulunan isimler kariyerlerine farklı bir noktada devam edecekler. Davala’nın da kısa süre içerisinde ayrılığını açıklaması bekleniyor.
1 AYDIR BELLİYDİ
Galatasaray’da Hasan Şaş’ın ayrıldığını bildirmesiyle iş resmileşti fakat bu ayrılık yaklaşık bir aydır belliydi. Ulusal basına da yansıyan bu ayrılık haberleri üzerine 29 Nisan’da bir açıklama yapan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, “Ayrılık yok” dese de bugün itibariyle Hasan Şaş’ın ayrılığı kesinleşmiş oldu.
SEZON BAŞINDA İSTİFADAN DÖNMÜŞTÜ
Galatasaray’da Hasan Şaş’ın ayrılığının perde arkası merak ediliyor. Şaş, sezon başında da istifa etmiş sonra görevinin başına dönmüştü. Hasan Şaş’ın o dönemki istifasının sebebi sezon başında oynanan Denizli maçında kendisine yapılan saldırı karşısında yönetimin sessiz kalmasıydı. Bu defaki ayrılığın sebebi biraz daha farklı.
LEVENT ŞAHİN'İN EVİ DAHA UZAK OLMASINA RAĞMEN GELİYORDU
Gelen bilgilere göre; Fatih Terim’in tüm takımla gerçekleştirdiği telekonferansa Hasan Şaş’ın çağrılmaması, yardımcı hocayı üzdü. Ayrıca Florya’da yapılan toplantılara evi çok yakın olmasına karşılık davet edilmemesi Şaş’ı ayrılığın eşiğine getirdi ve istifasının gerekçesi olarak bu sebepler gösteriliyor. Levent Şahin'in tesise evi uzak olmasına karşın gelirken, Hasan Şaş yürüme mesafesinde olmasına rağmen çağrılmadı.
Toplantının olduğu sıralarda diğer yardımcı antrenörlerden Ümit Davala da Bodrum'da bulunuyordu. Yokluklarında 2 defa toplantı yapılması Davala ve Şaş'ı derinden yaraladı.
SELÇUK İNAN VE RIERA GELİYOR
Hasan Şaş ve Ümit Davala’nın ayrlıklarından sonra Terim’in yardımcılıklarına Selçuk İnan ve Albert Riera’nın getirilmesi planlanıyor. (Ajansspor)
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş görevinden ayrıldı. Şaş yazılı bir metin yayınlayarak ayrılığı resmen duyurdu. İşte Şaş'ın istifasının perde arkasında yatan gerçekler...
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