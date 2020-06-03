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aksam.com.tr
  • 03 Haziran 2020 Çarşamba 20:30
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Ayrılığı duyurdular! Fenerbahçe'nin yıldızı Güney Amerika devine gidiyor...

Ayrılığı duyurdular! Fenerbahçe'nin yıldızı Güney Amerika devine gidiyor...

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Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Mauricio Isla'nın yeni takımı belli oluyor. Sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatma teklifi sunmadığı Şilili futbolcunun, Arjantin deviyle anlaştığı ve imzaların kısa süre içerisinde atılacağı duyuruldu.

Fenerbahçe'nin Şilili yıldızı Mauricio Isla, sarı-lacivertlilerden ayrılmak için artık gün sayıyor.

Sezonun sona ermesiyle beraber kontratı sona erecek Isla'nın, yeni takımıyla müzakerelerde son aşamaya geldiği ve resmi imzayı atmasının an meselesi olduğu kaydedildi.

BOCA JUNIORS'A GİDİYOR

Todofichajes.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı habere göre Universidad de Chile ile müzakere etmesine karşın Isla'nın tercihi Boca Juniors oldu.

Öte yandan Isla'nın, Boca Juniors ile prensip anlaşmasına vardığı ve kısa süre içerisinde bu anlaşmanın resmiyete döküleceği ifade edildi. (Fotomaç)

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Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Mauricio Isla'nın yeni takımı belli oluyor. Sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatma teklifi sunmadığı Şilili futbolcunun, Arjantin deviyle anlaştığı ve imzaların kısa süre içerisinde atılacağı duyuruldu.

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