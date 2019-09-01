'Ayrılacağımı düşünmüyorum'

AKŞAM

LUİZ Gustavo için çelişkili bilgiler geliyor. F.Bahçe’nin transferin son dakikasında kadrosuna katmak için çalıştığı Brezilyalı ön libero dünkü idmanda, “Monaco mu Fenerbahçe mi?” sorusuna, “Takımdan ayrılacağımı sanmıyorum” karşılığını verdi. Fransız basını da oyuncunun ayrılmasının son gelişmelerle zorlaştığını bildirdi. Fransızlar’ın aktardığına göre Marsilya daha önce 6 milyon euroya satmayı kabul ettiği oyuncunun bonservisini 8 milyon euroya çıkardı. Fenerbahçe bu gelişme üzerine Gustavo transferinden uzaklaştı. Marsilya’yı takip eden Fransız gazeteci Nicolas Filhol ise şu bilgiyi verdi: Artık O.Marsilya’dan ayrılmak isteyen Gustavo değil. Gustavo ruh halini değiştirmek istiyor. Ancak ayrılma olasılığı güçlenirse, kalmak için zorlamayacaktır. Öte yandan bir O.Marsilya yöneticisi de Gustavo’nun kulüpte devam etmek istediğini iddia etti.