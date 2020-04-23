Aynı kulüpten 7 futbolcu koronavirüse yakalanmıştı... İşte son durumları

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuların son testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
İtalyan ekibinde, Manolo Gabbiadini, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby, Jakub Jankto, Fabio Depaoli ve Bartosz Bereszynski'nin testleri pozitif çıkmıştı.
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligler ile alakalı çözüm önerileri konuşulurken Romanya'dan flaş bir öneri geldi.
UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ağustos ayından önce tamamlanmasını istedi.
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'in geleceği belli oldu.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in geleceği hakkında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu: "Lig tescil edilmesin mi, oynansın mı oynanmasın mı, play-off mu olsun, Antalya'da mı oynansın şeklinde sorular vardı. Biz de çıkıp rahatlıkla 'Ligler oynanmasın ve tescil edilsin.' diyebilirdik. Biz hep şunu söyledik, ‘Bunun kararını verecek olan devlettir. Biz de bu karara uyar ve saygıyla karşılarız"
Koronavirüs nedeniyle ertelenen EURO 2020'nin adı, 2021'de oynanacak olmasına rağmen değişmeyecek.
Fenerbahçe'nin devre arasında kiralık olarak Fortuna Düsseldorf'a gönderdiği Mathias "Zanka" Jörgensen, sezon sonunda geri dönüyor.
Beşiktaş'ın unutulmaz ismi, İngiliz oyuncu Les Ferdinand, yayıncı kuruluş beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu. Ferdinand, Süper Lig hakkında konuşurken Beşiktaş'ın iki yabancısı Karius ve N'Koudou hakkında görüşlerini aktardı. Ferdinand, Premier Lig'de görev yapan Cenk Tosun hakkında da konuştu.