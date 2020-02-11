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aksam.com.tr
  • 11 Şubat 2020 Salı 12:50
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  • 11 Şubat 2020 Salı 12:50

Aykut Kocaman'dan Konyaspor'a veda mektubu

Aykut Kocaman'dan Konyaspor'a veda mektubu

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İttifak Holding Konyaspor ile yollarını ayıran teknik direktör Aykut Kocaman, yeşil-beyazlı camiaya veda mektubu yazdı.

İttifak Holding Konyaspor ile yollarını ayıran teknik direktör Aykut Kocaman, yazdığı veda mektubunda, "Futbolun ana dinamiği olan saha içinde, istediğimiz başarıları bir türlü yakalayamadık. Bu da bir kan değişikliğini zorunlu hale getirdi. Sonuç olarak bazen her şey istediğiniz gibi gitmez. O zaman gelince de noktayı koymak gerekir." ifadesini kullandı.

Mektubunda, Konyaspor'a çok değer verdiğini belirten Kocaman, ekibiyle ilk günden bu yana takım için en iyisini yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Bir yandan ligde yarışırken bir yandan da Konyaspor'un geleceğini güvence altına almak için uğraştıklarına değinen Kocaman, "Orta ve uzun vadede sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir kulüp yapısını kurabilmek için mesai harcadık. Bu çerçevede yönetimle hareket ederek takım içindeki maaş dengelerini makul seviyeye indirdik, yaş ortalamasını düşürdük. Ama futbolun ana dinamiği olan saha içinde, istediğimiz başarıları bir türlü yakalayamadık. Bu da bir kan değişikliğini zorunlu hale getirdi. Sonuç olarak bazen her şey istediğiniz gibi gitmez. O zaman gelince de noktayı koymak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Mektubunda Konyaspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını aktaran Kocaman, yönetime de teşekkür etti.

Kocaman, yönetimle büyük başarılara imza attıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Profesyonel teknik direktör, futbolcu ilişkisinin çok daha ötesinde bir birliktelik yaşadığımız tüm futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyor ve bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar diliyorum. İdari, teknik ve sağlık ekibindeki tüm arkadaşlarımıza ve Kayacık'ta bizi her zaman evimizde gibi hissettiren tesis çalışanlarına da ekibim adına teşekkür ederim. Konyaspor taraftarına da çok teşekkür ediyorum. 'Sefasıyla cefasıyla' dediniz, bizleri her zaman bu ailenin bir parçası olarak gördünüz. Çalışma yapımızdan dolayı belki tam olarak hissettiremesek de ev sahipliğiniz, samimiyetiniz ve büyük desteğiniz bizleri her zaman çok mutlu etti, güç verdi. İlk günden son güne kadar yanımızda oldunuz. Ama bu kez olmadı, sizlere mahcup olduk. Sağ olun, var olun, hoşçakalın. Konyaspor'a bir kez daha tüm hedeflerine ulaşma yolunda sonsuz başarılar diliyorum."

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