Aykut Kocaman: Söyleyecek hiçbir şey yok

Gereken her şeyi yapmalarına rağmen golü bulamadıklarını kaydeden Kocaman, "Trabzonspor oyunun ilk bölümünde bütün sahayı kontrol etti, biz daha çok hızlı hücumlar üzerine gittik. Golü de 30-35'te buldular. 2. yarıda yapacağımız tek şey baskılı oyundu. Oyuncular bugünkü şartlarda yapabilecekleri her şeyi yaptı, olumsuz bir şey söylemeye gerek yok. 10 kişi kalınca da baskıyı sürdürdük, Hurtado son dakikada ayağının altından kaçırdı topu ki bu anlamda en becerili oyuncumuz. Puanı alamadık, yapacak, söyleyecek bir şey yok" dedi.