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Aykut Kocaman: Olumsuz seriyi bitirmek daha da sevindirici

Aykut Kocaman: Olumsuz seriyi bitirmek daha da sevindirici

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman uzun zamandır galibiyet alamamanın ciddi bir öz güven sorunu ortaya çıkardığını belirtti.

Bunun bütün sporlarda çok bildik ve beklenen bir durum olduğunun altını çizen Kocaman, "Birkaç haftadır bu zorluğu yaşıyoruz ancak Ankaragücü ve Galatasaray maçlarıyla beraber takımda bir toparlanma gözüküyordu. Bu duygularla ve düşüncelerle geldik. Bir şekilde çevirecektik. Bu takım bu şekilde sonuçlar alacak bir takım değil. Benden önce ve sonra da bu şekil oynayan bir takım değil." ifadelerini kullandı.

Kocaman, Alanyaspor'un çok talihsiz bir kaza yaşadığını aktararak maçta bunun da etkilerini gördüklerini bildirdi. Maç içinde bir duygusallığın herkeste gözüktüğünü dile getiren Kocaman, şöyle konuştu:

"Bu durum bizim için de geçerliydi. Ancak bir diğer taraftan da rakibimiz, iyi kurgulanmış bir takım. Hızlı ve kaliteli oyunculara sahipler. Maçın her anında kaleye gitmek için büyük çaba gösteriyorlar ve başarılı bir şekilde yapıyorlar. Bulunduğumuz ortam dolayısıyla böylesi bir takım karşısında deplasmanda kazanmaya yönelik bir ortam gözükmüyordu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Önce direnç sonra da yüksek oranda da ciddiyet gösterdiler. Bir deplasman karşılaşması için gerektiğinden fazla pozisyona girdiler. Rakip takım da girdi. Karşılıklı oynanan bir maç oldu. Böyle kuvvetli, iyi kurgulanmış takımı yenmek bizim adımıza sevindirici. Özellikle galibiyetsiz olumsuz seriyi bitirmek daha da sevindirici. Alanyaspor'a da baş sağlığı diliyorum."

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