Aykut Kocaman Konyaspor'a gözyaşlarıyla veda etti

Sabah saatlerinde ter idmanı yaptıran ve antrenmanın ardından kulüp yöneticileriyle yapılan görüşmede sözleşmesini fesheden Kocaman, daha sonra yöneticiler, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı.
Ardından Konyaspor tesisleri çıkışında kendisini bekleyen bir grup taraftarla da vedalaşan Kocaman'ın duygulandığı görüldü.
Herhangi bir açıklama yapmak istemediğini ifade eden Kocaman, beraberinde antrenör Fahrudin Ömerovic ile birlikte tesislerden ayrıldı. Kocaman'ın kullandığı aracın plakalığında ise Konyaspor yazması dikkat çekti.
YERİNE İKİ ADAY İDDİASI
Konyaspor'da Aykut Kocaman'ın yerine Ünal Karaman ve Tolunay Kafkas isimlerinin geçtiği iddia edilmeye başlandı
KONYASPOR'UN AÇIKLAMASI
"Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman, kulübümüze tarihi başarılar yaşatan ve Konyaspor'umuza büyük katkıları olan duruşu, bilgi/birikimi, karakteriyle Türk Futbolunun önemli isimlerinden biridir.
Konyaspor kulübü ve taraftarı için de ismi her zaman saygıyla yad edilecektir.
Takımımızın bugün geldiği noktada, yönetim kurulumuz ile sayın hocamızın yaptığı görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak, yolların ayrılması hususunda mutabık kalınmıştır.
Değerli hocamıza, teknik ekibine, kulübümüze katkıları ve emeği için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."
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