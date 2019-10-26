Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Aykut Kocaman: Ciddi hatalarımız oldu

Aykut Kocaman: Ciddi hatalarımız oldu

Aykut Kocaman: Ciddi hatalarımız oldu

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup oldukları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Kocaman, "Normalimizin çok dışına taşan, özellikle skor olarak taşan bir oyun oldu. Anormallikler sadece skor açısından değil, diğer taraftan sezon başından beri bakıldığında ceza alanı dışından golü olmayan Fenerbahçe, 5 golünün 4'ünü ceza alanı dışından attı. Şu ana kadar ceza alanı dışından yemedik, bugün 4 vuruşta da ceza alanı dışından yedik. Ciddi hatalarımız oldu ve ciddi bir fark da gözüktü. Topla hareketlenme konusunda ciddi hatalar yaptık" dedi.

Maçın hakemi Ali Şansalan'ın maç başında sertliğe izin verdiğini söyleyen Kocaman, "Maçın genç hakemi, Fenerbahçe'nin şiddeti fazla oyununa da müsaade etti ve bu da baskının artmasına izin verdi" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Defne Samyeli'den Cem Yılmaz'a gönderme!
Aslı Enver ile Murat Boz çiftinden üzücü haber!
Bu özelliğini kimse bilmiyordu! Özge Özpirinçci meğer...
Onur Tuna yakalanınca panikledi! 'Kız arkadaşım...'
Evlilik sorularına böyle yanıt verdi
<p>Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri´nde gerçekleştirildi. 25 yılını d

Fenerbahçe´den Başkan Erdoğan İçin Kısa Film

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

669 yıllık İmera Manastırı restore ediliyor

Emekliye güzel haber! Maaşlara intibak ayarı geliyor