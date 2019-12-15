Aykut Kocaman bombayı Galatasaray'dan patlatıyor

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi öncesi hareketli saatler yaşanıyor...

Ara transferde birçok isimle yollarını ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılılarda mevcut kadrodaki isimlere de talipler var. Konyaspor teknik direktör Aykut Kocaman ise takımında görmek istediğini kaydettiği yeşil beyazlı yönetim, görüşmelere başlamak üzere Galatasaray ile temasa geçti.

TAYLAN ANTALYALI GİDİYOR MU?

Galatasaray'ın son transferi olan ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan transfer edilen Taylan takımdan ayrılabilir.

TERİM ONAY VERDİ!

Sarı kırmızılılar tarafından 4 yıllık sözleşme yapılan ancak takımda süre alamayan 24 yaşındaki oyuncunun gidişi için Terim de onay verdi.

KİRALIK OLARAK

Transferin ise sezon sonuna kadar ya da 1.5 yıllık şeklinde yapılacak anlaşmaya göre, kiralık olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Sezon başında bedelsiz olarak takıma kazandırılan Taylan bu sezon Galatasaray formasıyla 2'si lig 1'i Ziraat Türkiye Kupası olamak üzere sadece 3 maçta forma giydi.

Toplamda 100 dakika sahada kalan Taylan bu maçlarda gol ya da asist üretemedi.

(Fotomaç)