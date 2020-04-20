Aykut Kocaman-Antwerp transferinde son durum

Türkiye'de Fenerbahçe ve Konyaspor ile başarılı işlere imza atan Aykut Kocaman için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme gelmişti.
Son olarak Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'u çalıştıran, geçtiğimiz dönemlerde ise uzun yıllar Fenerbahçe'de görev alan Aykut Kocaman'la Royal Antwerp'in ilgilendiği iddia edildi.
Royal Antwerp'te forma giyen milli kaleci Sinan Bolat'tan Aykut Kocaman hakkında açıklama geldi.
Ajansspor'a konuşan Sinan Bolat, "Aykut Kocaman için Royal Antwerp iddialarını ben de Türkiye basınından takip ettim. Aykut Kocaman hakkında benden fikir alınmadı, böyle bir şey olsa sorarlardı. Aykut Kocaman'la ilgili haberleri Belçika basınında görmedim." dedi.
SİNAN BOLAT, ROYAL ANTWERP İLE SÖZLEŞME UZATACAK MI?
'Royal Antwerp ile sözleşme uzatacak mısın?' sorusuna Sinan, "Koronavirüs salgını nedeniyle önümüzü göremiyoruz. Henüz bu konuda karar vermedim." cevabını verdi.
31 yaşındaki file bekçisi bu sezon Royal Antwerp'te 36 maçta görev aldı ve kalesinde 30 gol gördü.
Beşiktaş aradığı sol beki Hollanda'da buldu. Caner Erkin ile sözleşme yenileme konusunda anlaşamayan Kara-Kartal bunun üzerine harekete geçti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbola verilen arada, depresyon semptomları gösteren oyuncu sayısının iki kat arttığı belirtildi.
Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Spor'a Erol Bulut iddialarını ve N'Sakala'nın transfer iddialarını yorumladı.
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı özellikle Erol Bulut ile sık sık anılan Sarı-Lacivertliler için son iddia ise Şili basınından geldi. La Cuarta'nın haberine göre Fenerbahçe, tecrübeli teknik adam Manuel Pellegrini ile görüşüyor. Haberde, temasların ciddi boyuta ulaştığı ve Pellegrini'nin İstanbul'a gelmek istediği detayına da yer verildi.
Gelecek sezon takımı gençleştirmek isteyen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Dünyaca ünlü gazeteci Manu Lonjon, Sarı-Kırmızılıların, Groningen'de forma giyen ön libero Azor Matusiwa'yı istediğini belirtti. 21 yaşındaki Hollandalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise sadece 900 bin Euro.
UEFA, koronavirüs tehlikesi nedeniyle ara verilen futbol maçlarının geleceğiyle ilgili yarın ve 23 Nisan Perşembe günü toplantı yapacak.
Sofiane Feghouli'nin satılmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Cezayirli yıldızın yerine futbolcu arayan Sarı-Kırmızılılar, Huracan'da forma giyen Norberto Briasco'yu gündemine aldı.