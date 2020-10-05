Aykut Demir, BB Erzurumspor'dan ayrıldı

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda Süper Lig'e çıkan kadromuzda yer alan Aykut Demir ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncuya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Erzurum temsilcisi, 31 yaşındaki Demir'i 2019-2020 sezonu öncesinde TFF 1. Lig ekibi Giresunspor'dan kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe, transferin son günüde Kemal Ademi'yi duyurdu.
Transfer döneminin son gününde herhangi bir hamlede bulunmayan Galatasaray'da transfer defteri kapandı.
Beşiktaş'ta transfer dönemi kapandı. Siyah-beyazlılarda son durum: Son gün santrfor transferi gerçekleşmedi, istenmeyen yabancılar elde kaldı, 4 futbolcunun sözleşmeleri dondurulacak.
Manchester United, Alex Telles transferini resmen açıkladı!
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı.
Medipol Başakşehir, transferin son gününde Giuliano'yu kadrosuna kattı.