Ayhancan Güven, Fransa'da üst üste 3. şampiyonluğuna çok yakın

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa'nın Belçika SPA Francorchamps pistinde koşulan 4. ayak yarışlarında bir dördüncülük ve bir birincilik alarak şampiyona liderliğini pekiştirdi.
Milli sporcunun ilk yarışta bitiş çizgisini ikinci sırada geçtiği ancak yarış komiserleri kararıyla verilen zaman cezasından dolayı 4. olarak kaydedildiği aktarıldı. Böylece sıralama turlarında pist rekoru kıran Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, ilk yarışta dördüncü ve pazar günü koşulan ikinci yarışta da birinci olarak puanını 146'ya yükseltti.
Porsche Junior pilotu Ayhancan Güven, bu sonuçların ardından son 2 sene üst üste şampiyon olarak tamamladığı Porsche Carrera Cup Fransa'da, son ayak öncesi üçüncü şampiyonluk için önemli avantaj elde etti.
Porsche Carrera Cup Fransa serisinde sezon, 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Barcelona-Katalonya pistinde koşulacak 5. ayak yarışları ile sona erecek.
Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı ile yeniden temasa geçti. Görüşmeler devam ediyor.
Galatasaray, milli aranın ardından lige galibiyetle başlamak istiyor. Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında bugün Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Aslan'da hedef, son iki maçta kaybedilen 5 puanın ardından bu zorlu mücadeleden zaferle ayrılarak yeni başlangıç yapmak.
Milli ara ve bay haftası sebebiyle elde edilen mini kamp döneminde takım kurgusunda çeşitli denemeler yapan Sergen Yalçın, memnun kaldığı çift forvet sistemini dünkü idmanda da sürdürdü. Aboubakar ve Larin'li sistemden istediği verimi alan Beşiktaş teknik patronu Sergen Yalçın, uygulama için Denizlispor maçını bekliyor.
Rangers ve Kasımpaşa maçlarında yenik duruma düşüp maçı çeviremeyen oyuncularından aynı senaryonun tekrarlanmamasını isteyen Teknik Direktör Fatih Terim, ilk golün önemini anlattı. Tecrübeli çalıştırıcı, iki golcüsü Falcao ve Diagne ile de özel görüşme yaptı ve rakibin zaaflarını anlattı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, devre arasında forvet transferi yapacaklarını açıklamasının ardından Siyah-Beyazlı yönetim, bonservisi Guangzhou'da bulunan Alan Carvalho'nun menajeriyle temasa geçti. Çin ekibine 1,5 yıllık kiralama teklifi sunulurken oyuncunun maaşının tamamı da karşılanacak.
Beşiktaş'taki performansı tartışılan Hırvat stoper, milli takımda da gözden düşmeye başladı. İsveç maçında şans bulamayan Vida, Fransa karşılaşmasında yaptığı hatalarla eleştiri topladı.