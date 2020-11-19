Ayhan Akman, koronavirüs kapan Arda Turan'la ilgili konuştu: Ateşi 39 dereceye çıkmış

Ayhan Akman, Galatasaray'da koronavirüse yakalanan Arda Turan'ın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımımızın Macaristan ile oynayacağı maç için Trtspor stüdyolarında karşılaşmayı değerlendiren Akman, konu Arda Turan'a gelince "Arda’nın ateşi 39 derecelere kadar çıkmış. Kas ağrıları da olmuş. Bugün biraz daha iyi olduğunu duydum' dedi.



Arda Turan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını belirtmiş ve "Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.