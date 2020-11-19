Ayhan Akman, koronavirüs kapan Arda Turan'la ilgili konuştu: Ateşi 39 dereceye çıkmış

A Milli Futbol Takımımızın Macaristan ile oynayacağı maç için Trtspor stüdyolarında karşılaşmayı değerlendiren Akman, konu Arda Turan'a gelince "Arda’nın ateşi 39 derecelere kadar çıkmış. Kas ağrıları da olmuş. Bugün biraz daha iyi olduğunu duydum' dedi.
Arda Turan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını belirtmiş ve "Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son hafta maçında konuk ettiği Türkiye'yi 2-0 yenen Macaristan'ın teknik sorumlusu Zoltan Gera, büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.
A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 6. hafta maçları tamamlandı.
Ömer Faruk Beyaz'dan sonra Fenerbahçe'de bir yıldız daha yetişiyor. 2005 doğumlu Arda Güler; sol ayağı, şık çalımları ve başarılı frikikleriyle Sarı-Lacivertli camiayı heyecanlandırıyor.
Devre arası transfer döneminde sağlam adımlar atmayı hedefleyen Galatasaray'da öne çıkan iki isim Kenan Karaman ve Attila Szalai.
Milli takımlara gönderdiği futbolcular sebebiyle iki haftadır eksik kadroyla çalışan Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı öncesi tam kadro bir şekilde sadece 2 idman yapabilecek.
Ayhan Akman, Galatasaray'da koronavirüse yakalanan Arda Turan'ın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.