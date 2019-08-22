  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:53
  • |
  • 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:56

Aydın Yılmaz, Sakaryaspor'a transfer oldu

Aydın Yılmaz, Sakaryaspor'a transfer oldu

Paylaş

Galatasaray alt yapısında yetişen ve Türk futboluna damgasını vurması beklenen futbolculardan birisi olan Aydın Yılmaz, 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Sakaryaspor'a transfer oldu.

Geleceğin yıldız adayı olarak Galatasaray alt yapısından çıkan Aydın Yılmaz, bir alt lig daha düştü! Aydın, 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Sakaryaspor ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray formasıyla Konyaspor, Beşiktaş ve Braga'ya karşı attığı gollerle hafızalarda yer edinen Aydın Yılmaz, 31 yaşında Süper Lig'in çok gerisinde kaldı ve Sakaryaspor'a transfer oldu.

Aydın Yılmaz, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra 2 sezon Kasımpaşa forması giymiş, geçen sezonu da  Adana Demirspor'da geçirmişti.

(Sporx)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Radamel Falcao transferinde Monaco'nun bonservis istemesi en büyük engel!

title

Ricardo Quaresma'dan ayrılık açıklaması

title

Renato Sanches'e talip olan Fenerbahçe, Bayern Münih'ten '30 milyon Euro isteriz' yanıtını aldı

Steven Nzonzi İstanbul´da

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'a Diagne'den çok kötü haber!
Galatasaray'a Diagne'den çok kötü haber!

Galatasaray'a Diagne'den çok kötü haber!

Senegalli forvet Mbaye Diagne'yi satmak isteyen Galatasaray’da evdeki hesap çarşıya uymadı. Sarı-kırmızılı kulüpte beklentileri boşa çıkaran yıldız futbolcuya 15 milyon Euro'luk bedel biçen yönetim aradığını bulamadı. Ne İngiltere ne de Suudi Arabistan'dan Diagne'yi isteyen çıkmadı.

Fenerbahçe'den 30 milyon Euro istediler!
Fenerbahçe'den 30 milyon Euro istediler!

Fenerbahçe'den 30 milyon Euro istediler!

Renato Sanches'e talip olan Fenerbahçe'ye Bayern Mühih'ten 30 milyon euro'luk fatura çıktı.

Arap basınından çarpıcı transfer iddiası
Arap basınından çarpıcı transfer iddiası

Arap basınından çarpıcı transfer iddiası

Sadece Türkiye değil, tüm dünyadaki futbol piyasasında hareketli günler yaşanıyor... Transferin son günleri yaklaşırken Araplar'dan da sürpriz bir iddia geldi..

Transferin seyri değişti! En büyük sorun ortaya çıktı
Transferin seyri değişti! En büyük sorun ortaya çıktı

Transferin seyri değişti! En büyük sorun ortaya çıktı

Falcao'nun maaşından kurtulmak isteyen ve oyuncuyu bedavaya göndermeye çalışan Monaco'nun Galatasaray'dan bir anda bonservis istemesi işleri karıştırdı.

Eljif Elmas rekor kırdı ama Ferdi Kadıoğlu'nun gölgesinde kalacak
Eljif Elmas rekor kırdı ama Ferdi Kadıoğlu'nun gölgesinde kalacak

Eljif Elmas rekor kırdı ama Ferdi Kadıoğlu'nun gölgesinde kalacak

Gazişehir maçında 15 dakika şans bulan Ferdi, kalitesini kısa sürede gösterdi. F.Bahçe tarihinin en genç yaşta gol atan 3. oyuncusu olan Ferdi Kadıoğlu'nun Eljif'den kazanılan 16 milyon Euro'dan daha fazlasını getirebileceği iddia ediliyor.

Galatasaray'a sürpriz savunma oyuncusu!
Galatasaray'a sürpriz savunma oyuncusu!

Galatasaray'a sürpriz savunma oyuncusu!

Luyindama-Marcao ikilisinin alternatifi Ahmet Çalık'ı yetersiz gören ve uzun süredir yerli stoper arayan Galatasaray'ın Alman ekibi Mainz'ın kadrosunda yer alan Ahmet Gürleyen'le ilgilendiği öğrenildi.

Aydın Yılmaz nereden nereye! İşte yeni takımı
Aydın Yılmaz nereden nereye! İşte yeni takımı

Aydın Yılmaz nereden nereye! İşte yeni takımı

Galatasaray alt yapısında yetişen ve Türk futboluna damgasını vurması beklenen futbolculardan birisi olan Aydın Yılmaz, 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Sakaryaspor'a transfer oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.