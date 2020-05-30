Avusturya'da Formula 1'e onay

SPOR GÜNDEMİ

Yıldız forvetin transferinde sıcak gelişmeler var! Yıldız forvetin transferinde sıcak gelişmeler var! Önümüzdeki sezon bol alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da forvete de takviye kararı verilmişti. Radamel Falcao'nun kadroda düşünülen tek forvet olması nedeniyle bu bölge için Mario Balotelli'nin ismi geçiyordu. Golcü oyuncunun takımıyla yaşadığı flaş bir gelişme sonrası İtalyan forvetin Cimbom'a transferinin önü açıldı.

Süper Lig devinden dev transfer! Süper Lig devinden dev transfer! Koronavirüs salgını nedeniyle gelir kaybına uğrayan Fenerbahçe, sezon sonunda bonservisi elinde olan ve düşük maliyetli futbolculara yönelmişti. Transfer için bir çok isimle görüşen sarı-lacivertliler, aynı zamanda gündemine dünyaca ünlü isimleri de alıyor. O isimlerden birisi de Chelsea'nin yıldız futbolcusu Pedro...

Süper Lig ekibine kiralanıyor... Süper Lig ekibine kiralanıyor... Galatasaray'da yeni sezon öncesi gelecek isimler kadar gönderilecek isimleri de düşünen teknik direktör Fatih Terim, Mbaye Diagne konusunda kararını vermiş ve kadroda düşünmediğini yönetime iletmişti. Bu doğrultuda Senegalli forvetin Süper Lig takımına kiralanması gündeme geldi. İşte o transferin perde arkası...

Trabzonspor transferleri peş peşe patlatıyor! Bir imza daha... Trabzonspor transferleri peş peşe patlatıyor! Bir imza daha... TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un kulüp başkanı Kadir Dağlı, Malili kanat oyuncuları Aly Malle ile ilgili Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Serhat Akın'dan olay sözler! Serhat Akın'dan olay sözler! 2000-2005 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Serhat Akın, eski takımıyla ilgili canlı yayında çok tartışılacak ifadelerde bulundu. Sarı kanaryanın başkanı Ali Koç'u ve Mesut Özil'in transfer iddialarını değerlendirirken küfürlü ifadeler kullanan ve sarf ettiği sözler ile eleştirilen Akın'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Trump'a sert yanıt: ‘İğrençsin! İstemesem de senin için dua ediyorum‘ Trump'a sert yanıt: ‘İğrençsin! İstemesem de senin için dua ediyorum‘ Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Minnesota'da öldürülen George Floyd için attığı tweete Goden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry'nin eşi Ayesha Curry'den cevap geldi.