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aksam.com.tr
  • 13 Mayıs 2020 Çarşamba 23:17
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  • 13 Mayıs 2020 Çarşamba 23:17

Avusturya Ligi 2 Haziran'da başlıyor

Avusturya Ligi 2 Haziran'da başlıyor

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Avusturya 1. Futbol Ligi'nin 2 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacağı ilan edildi.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, takımların 15 Mayıs'ta toplu antrenmanlara başlayabilecekleri belirtildi.

Müsabakaların 2 Haziran'da seyircisiz olarak başlayacağı ve her maçtan önce oyunculara Kovid-19 testi yapılacağı kaydedildi.

Ligde 3 günde bir maç oynanacağı ve sezonun 15 Temmuz'da tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Öte yandan, Salzburg ile Austria Lustenau arasındaki Avusturya Kupası finalinin ise 29 Mayıs'ta oynanacağı duyuruldu.

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