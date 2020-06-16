Avustralya Birinci Futbol Ligi 16 Temmuz'da başlıyor

A-Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 24 Mart'ta ara verilen organizasyon, Melbourne Victory-Western United karşılaşmasıyla yeniden başlayacak.
Bitimine 27 maç kalan normal sezon, 28 günde tamamlanacak. Play-offların ise en geç 31 Ağustos'ta bitmesi planlanıyor.
İki dev kupada son ikiye kalmak için kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Fenerbahçe 2-1'in rövanşında Trabzonspor'u konuk ediyor. Her iki takım da Türkiye Kupası finalini çok istiyor. Zorlu 90 dakika Ülker Stadı'nda saat 20.45'te...
Beşiktaş, Domagoj Vida'nın sağ uyluk iç adalesinde ödem tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu.
1 Temmuz'da başlayacak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta en önemli gündem maddesi kaleci transferi.
Katar sermayeli dev bir şirketin Göztepe'yi satın almak için girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı. Katarlıların Sarı-Kırmızılı kulüp için yaklaşık 150 milyon dolarlık astronomik bir teklif hazırlığında olduğu belirtilirken başkan Mehmet Sepil ise satışa sıcak bakmıyor.
Antalyaspor maçının ardından önümüzdeki sezonun planlamasını yapmaya başladıklarını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, alınan yenilginin ardından yolların ayrılması gereken isimleri de belirliyor.
Galatasaray, arka arkaya gelen sakatlıklarla yıkıldı, pandemi sonrasındaki ilk maçından mağlubiyetle ayrılınca şampiyonluk umutları zayıfladı.
Adı Fenerbahçe'yle anılan Medipol Başakşehir'in milli yıldızı İrfan Can Kahveci'nin sosyal medya hesabından yaptığı Fenerbahçe paylaşımı Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.