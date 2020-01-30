Avustralya Açık'ta Federer'i mağlup eden Djokovic finale yükseldi

Avusturalya Açık yarı finalinde Novak Djokovic,Rauger Federer'i 7-6,6-4,6-3'lük setlerle yenerek finale yükseldi.
Djokovic Avusturalya Açık finalinde Dominik Thiem - Alexander Zverev maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.
Avusturalya Açıkta finale yükselen Djokovic, "Oldukça zorlu bir karşılaşma oynadım ama son ana kadar kontrasyonumu yüksek tuttum ve şu anda finaldeyim. Roger Federer bir tenis efsanesi ve ona karşı oynasam çok büyük bir zevk alıyorum ve bugün de öyle oldu. Şu anda tek bir amacım var; Avusturalya Açığı bir kez daha kazanmak." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Boluspor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan Süer'i transfer etti.
Nimes'le görüşmelere başlayan Aboubakar'ın antrenmanda ısınırken bile sakatlık yaşadığı ortaya çıktı.
Trabzonspor, Yeni Malatyasporlu futbolcu Guilherme ile prensip anlaşmasına vardı.
Çin Süper Ligi'nde maçlar, ülkede patlak veren koronavirüs salgını sebebiyle süresiz ertelendi.
Süper Lig takımlarından yeni Malatyaspor, Guilherme'nin Trabzonspor'la görüşmek için Trabzon'a gitmesine tepki gösterdi.
Son dakika haberi: Galatasaray Yönetimi, sakatlık sonrası müthiş bir geri dönüşe imza atan ve önümüzdeki yıl sözleşmesi bitecek olan Emre Akbaba’nın kontratını uzatmaya hazırlanıyor.
Galatasaray, 26 yaşındaki Arjantinli için kulübü ve kendisine 5 aylığına 500’er bin euro teklif etti. Son iki güne girilmesi nedeniyle acilen yanıt beklediklerini de iletti.