Avustralya Açık'ta Djokovic ve Barty 2. turda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty, 2. tura çıktı.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk günü sona erdi.
Kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı Barty, Ukraynalı Lesia Tsurenko ile karşılaştı.
Rakibini 1 saat 36 dakika süren mücadelede 5-7, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup eden Barty, ülkesinde gerçekleştirilen turnuvada 2. tura çıkma başarısı gösterdi.
Djokovic ve Tsitsipas 2. turda
Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic, dünya 35 numarası Alman Jan-Lennard Struff ile karşılaştı.
Sırp tenisçi, 2 saat 16 dakika süren mücadelede rakibini 7-6, 6-2, 2-6 ve 6-1'lik setlerle 3-1 yenerek adını üst tura yazdırdı.
Dünya 6 numarası Yunan Stefanos Tsitsipas ise İtalyan rakibi Salvatore Caruso'yu 1 saat 43 dakikada 6-0, 6-2, 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup etti ve bir üst tura çıktı.
(AA)
Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, karar çıktı.
Fenerbahçe’nin Chelsea’den 1,5 sezonluğuna kiraladığı Victor Moses, Serie A ekiplerinden Inter’e transfer oluyor.
Alman medyasında yer alan bilgilere göre sarı laciverliler, sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu ile yollarını ayırabilir.
Eskişehirspor'un eski teknik direktörü Fuat Çapa, Galatasaray'a transfer olan ve Denizlispor maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı sırtına geçiren eski oyuncusu Jesse Sekidika ile ilgili analizini paylaştı. Kendi cebinden para vererek futbolcuyu Eskişehirspor’a kazandıran Çapa, "Rodrigues ve Bruma’dan daha fazla yüksek gol yüzdesi var. Çok yönlü bir oyuncu. Galatasaray’a katkı vereceğini düşünüyorum” dedi.
Dün Genoa deplasmanında attığı golle Roma taraftarlarını ayağa kaldıran Cengiz Ünder, Milan taraftarlarının hoşuna gitmedi.
Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, yapılan yazılı açıklamada "hakem hataları"na eleştiride bulundu.
Sivasspor, U14-15 takımını taşıyan otobüsün Hatayspor maçı dönüşü yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indiğini duyurdu. Oyuncuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.