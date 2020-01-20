  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 17:56
  • |
  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 17:56

Avustralya Açık'ta Djokovic ve Barty 2. turda

Avustralya Açık'ta Djokovic ve Barty 2. turda

Paylaş

Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Djokovic, tek kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Barty 2. tura yükseldi.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty, 2. tura çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk günü sona erdi.

Kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı Barty, Ukraynalı Lesia Tsurenko ile karşılaştı.

Rakibini 1 saat 36 dakika süren mücadelede 5-7, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup eden Barty, ülkesinde gerçekleştirilen turnuvada 2. tura çıkma başarısı gösterdi.

Djokovic ve Tsitsipas 2. turda

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic, dünya 35 numarası Alman Jan-Lennard Struff ile karşılaştı.

Sırp tenisçi, 2 saat 16 dakika süren mücadelede rakibini 7-6, 6-2, 2-6 ve 6-1'lik setlerle 3-1 yenerek adını üst tura yazdırdı.

Dünya 6 numarası Yunan Stefanos Tsitsipas ise İtalyan rakibi Salvatore Caruso'yu 1 saat 43 dakikada 6-0, 6-2, 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup etti ve bir üst tura çıktı.

(AA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Borussia Dortmund, Erling Haaland'ın ardından Kruse'yi de kadrosuna katmak istiyor

title

Denizlispor'dan hakem hataları hakkında sert açıklama

title

İspanya 2. Lig ekibi Almeria'yı çalıştıran Guti'nin performansı dikkat çekiyor

Üç Kez Tekrarlanan Penaltıda Gole İzin Vermedi

SPOR GÜNDEMİ

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada 6 sanığa hapis cezası
FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada 6 sanığa hapis cezası

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada 6 sanığa hapis cezası

Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, karar çıktı.

Ve Chelsea Moses'ı resmen açıkladı
Ve Chelsea Moses'ı resmen açıkladı

Ve Chelsea Moses'ı resmen açıkladı

Fenerbahçe’nin Chelsea’den 1,5 sezonluğuna kiraladığı Victor Moses, Serie A ekiplerinden Inter’e transfer oluyor.

Haaland sonrası transferde Fenerbahçe bombası!
Haaland sonrası transferde Fenerbahçe bombası!

Haaland sonrası transferde Fenerbahçe bombası!

Alman medyasında yer alan bilgilere göre sarı laciverliler, sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu ile yollarını ayırabilir.

'Onyekuru ve Rodrigues'ten daha iyi'
'Onyekuru ve Rodrigues'ten daha iyi'

'Onyekuru ve Rodrigues'ten daha iyi'

Eskişehirspor'un eski teknik direktörü Fuat Çapa, Galatasaray'a transfer olan ve Denizlispor maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı sırtına geçiren eski oyuncusu Jesse Sekidika ile ilgili analizini paylaştı. Kendi cebinden para vererek futbolcuyu Eskişehirspor’a kazandıran Çapa, "Rodrigues ve Bruma’dan daha fazla yüksek gol yüzdesi var. Çok yönlü bir oyuncu. Galatasaray’a katkı vereceğini düşünüyorum” dedi.

Şok tepki! 'Cengiz Ünder'i takımda istemiyoruz'
Şok tepki! 'Cengiz Ünder'i takımda istemiyoruz'

Şok tepki! 'Cengiz Ünder'i takımda istemiyoruz'

Dün Genoa deplasmanında attığı golle Roma taraftarlarını ayağa kaldıran Cengiz Ünder, Milan taraftarlarının hoşuna gitmedi.

Denizlispor'dan hakem hataları hakkında sert açıklama
Denizlispor'dan hakem hataları hakkında sert açıklama

Denizlispor'dan hakem hataları hakkında sert açıklama

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, yapılan yazılı açıklamada "hakem hataları"na eleştiride bulundu.

Sivassporlu oyuncuları taşıyan otobüs kaza yaptı
Sivassporlu oyuncuları taşıyan otobüs kaza yaptı

Sivassporlu oyuncuları taşıyan otobüs kaza yaptı

Sivasspor, U14-15 takımını taşıyan otobüsün Hatayspor maçı dönüşü yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indiğini duyurdu. Oyuncuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.