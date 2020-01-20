Avustralya Açık'ta 15 yaşındaki Coco Gauff, Venus Williams'ı eledi

Melbourne kentinde düzenlenen turnuva, tek erkekler ve tek kadınlarda ilk tur mücadeleleriyle başladı.
Tek kadınlarda 39 yaşındaki Venus Williams ile karşılaşan ABD'li tenisçi Gauff, 1 saat 37 dakika süren mücadelede vatandaşını 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek bir üst tura çıktı.
Tek kadınlarda dünya 3 numarası Japon Naomi Osaka, 57'nci basamaktaki Çek Marie Bouzkova'yı 1 saat 20 dakika süren karşılaşmada 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.
Sekiz numaralı seribaşı ABD'li Serene Williams, Rus rakibi Anastasia Potapova'yı 58 dakikada 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek üst tura yükseldi.
Dünya 7 numarası Çek Petra Kvitova ise vatandaşı Katerina Siniakova'yı 50 dakika süren mücadelede 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek ikinci tura çıktı.
- Federer ve Berrettini 2. turda
Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, dünya 84 numarası ABD'li Steve Johnson ile karşılaştı.
Rakibini 1 saat 21 dakika süren mücadelede 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup eden Federer, adını üst tura yazdırdı.
Dünya 8 numarası İtalyan Matteo Berrettini ise Avustralyalı Andrew Harris'i 1 saat 54 dakika süren mücadelede 6-3, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.
108. kez organize edilen Avustralya Açık, 2 Şubat'ta sona erecek.
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