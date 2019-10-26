'Avrupa'nın tutumu utanç verici'

AKŞAM

MİLLİ Takım’ın Arnavutluk ve Fransa maçından sonra verdiği ‘Asker Selamı’ Avrupa’ya dert oldu. Bu konuda milli oyuncularımızın tavırlarını eleştiren ve Türkiye’nin ceza alması için elinden geleni ardına koymayan Avrupa basını, düşmanca tavrıyla ön plana çıktı. Olayın tarafı olmayan Almanya bile Türkiye’nin ceza alması için UEFA’ya başvuruda bulundu. AyYıldızlı oyuncuların yaptığı hareketi, Bulgaristan’da İngiltere’ye karşı yapılan ırkçılıkla kıyaslanmaya kalkanlar bile oldu. Bütün bu olup bitenler üzerine soruşturma başlatan UEFA’dan şimdi nasıl bir karar çıkacağı merak konusu.

PLANSIZ, KENDiLiĞiNDEN GELiŞTi

Bu iki karşılaşmada kadroda yer alan ve Milli Takım’ın formasını giyen Deniz Türüç ise Hollanda basınına ibretlik bir yorumda bulundu. Çirkin eleştirilere, çok sert cevap veren Deniz Türüç şu ifadeleri kullandı: Avrupa medyasıyla kesinlikle aynı fikirde değilim. Avrupa basınının utanç verici tutumunu onaylamıyorum. Bizim davranışımızın altında kesinlikle politik bir neden yoktu. Türk Ordusu’nu selamladık. Çünkü ülkemizi çok seviyoruz. Selam vermek önceden planladığımız bir davranış değildi, kendiliğinden gelişen bir sevinç seremonisi oldu.

HEDEF KÜRTLER DEĞiL TERÖRiSTLER

Savaşların olmasını, insanların ölmesini kimse istemez. Biz Kürtler bizim kardeşlerimiz ve onların zarar görmesini istemeyiz. Orada ordunun operasyonu terör gruplarına karşı yapılmış bir operasyondur. Selam konusuna çok önem verildi. Ancak geçen yıl Antoine Griezmann Dünya Kupası finalinin kazanılmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a aynı selamı verdi. Neden o zaman Avrupa basını bu konuda aynı tutumu göstermedi. Bu konuda kesinlikle çifte standart içeren bir yaklaşım sergileniyor.”