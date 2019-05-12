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  3. Avrupa'nın önde gelen takımlarının temsilciler, Trabzonspor - Beşiktaş maçını takip edecek

Avrupa'nın önde gelen takımlarının temsilciler, Trabzonspor - Beşiktaş maçını takip edecek

Avrupa'nın önde gelen takımlarının temsilciler, Trabzonspor - Beşiktaş maçını takip edecek

Trabzon'un gençleri Avrupa'nın takibinde. Dortmund, Milan, Liverpool; Beşiktaş derbisine gözlemci yolluyor.

Trabzonspor'da kalan üç maçı izlemek için scout ekipleri birbiriyle yarışıyor.

Bordo-mavili takımın son maçını Lille ve Manchester United kulüplerinin izlemesinin ardından özellikle iç sahada oynanacak olan Beşiktaş derbisini takip etmek için 4 kulüp daha başvuru yaptı. Bu takımların Borussia Dortmund, Milan, Sevilla ve Liverpool olduğu iddia edildi. Trabzonspor yönetim kurulu ise son dönemde artan transfer haberlerinin önüne geçmek için izlemeye gelecek kulüpleri oyunculara da bildirmemeyi düşünüyor.

GÜVEN: 9 PUAN BEKLIYORUZ

Yönetim kurulu üyesi Sertaç Güven, ligde kalan üç maçlarını da kazanmayı hedeflediklerini söyledi. "Güzel oyunla bunu başarıp Avrupa'ya direkt gitmek istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı bu süreçte yanımızda görmek bize güç verecek" diyen Güven, ligi üçüncü sırada bitireceklerine inandığını, bunu hak ettiklerini dile getirdi.

ONAZİ YENİ SEZONA HAZIR

İlk yarıda aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan Onazi gelecek sezona hazırlanıyor. İki ameliyat geçiren ve uzun süredir sağlık kurulunun kontrolünde tedavisine devam edilen Nijeryalı ön liberonun büyük ölçüde iyileştiği bildirildi. Hazırlık kampında özel bir programa tabi tutulacak Onazi'nin ilk etapta takım arkadaşlarıyla arasındaki kondisyon açığı kapatılacak.

(Sabah)

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