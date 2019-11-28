Avrupa'nın önde gelen takımları Uğurcan Çakır'ı takip ediyor!

Bordo-Mavililer’de performansıyla her geçen gün biraz daha öne çıkan Uğurcan Çakır’ı devler yakından takip etmeye devam ediyor.

Adı Liverpool, Leipzig, Juventus gibi Avrupa’nın önde gelen takımlarıyla anılan başarılı eldiven için Galatasaray maçı da önemli bir vitrin olacak.

Avrupa’dan 4 scoutun, Bordo- Mavili kulüple iletişime geçerem maçı izlemek adına akredite yaptırdığı öğrenildi. Yıldızlaşan kaleciye devre arasında resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor.

(Fanatik)