Avrupa'nın gözü Galatasaray'ın genç yıldızlarında

Fatih Terim’in 4. kez göreve gelmesinin ardından altyapıya daha fazla yoğunlaşan Galatasaray, bu çabanın meyvelerini topluyor... Ozan Kabak’ı 2019’un Ocak ayında Stuttgart’a 11 milyon Euro’ya satan Sarı-Kırmızılılar, daha pek çok genç ismi Avrupa’ya gönderebilir. Ancak aralarında ikisi var ki; önemli kulüpler tarafından uzan zamandır takip ediliyor ve gelecekleri çok parlak gösteriliyor. O iki oyuncu; Ali Yavuz Kol ve Emin Bayram. 19 yaşındaki Ali, forvette görev yapıyor. Bu sezon tecrübe kazanması için 2.Lig takımlarından Tarsus İdman Yurdu’na kiralanan Ali, çıktığı 26 maçta 9 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Sezon sonu Cim Bom’a geri dönecek başarılı oyuncunun yanı sıra Galatasaray’ın çok büyük beklentiler içinde olduğu diğer genç isim elbette Emin Bayram...
Terim’in gözbebeği Emin
Terim’in ligdeki Konyaspor maçında forma verdiği, Türkiye Kupası’nda ilk 11’e koyduğu, Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında kadroya aldığı 17 yaşındaki Emin’in potansiyeli oldukça fazla. Öyle ki scout (izleme) ekiplerinin raporuna göre, Emin Bayram performans olarak altyapıdan ağabeyi Ozan Kabak’ı geride bırakabilir. Terim’in de, 1.86 boyundaki Emin’e önümüzdeki sezon daha çok forma şansı vermesi bekleniyor.
(Fanatik)
Artık tüm yerli oyuncularla anlaşmalar Türk Lirası üzerinden yapılacak. Sarı lacivertliler, sözleşmeleri devam eden yerli futbolcuların ücretlerini de Euro'dan TL'ye döndürmek için görüşmeler gerçekleştirecek.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de peşine düştüğü Mert Hakan'ın imza parasını son tarih olan 15 Haziran'a kadar verip işi bitirecek.
Beşiktaş, Volkan Babacan konusunda kararını verdi. Yönetim, Başakşehir'le 1 yıllık daha kontratının bulunması sebebiyle kulübünün bedel talep ettiği 31 yaşındaki oyuncudan bonservis sorununu kendisinin çözmesini istedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve üst üste ameliyatlar geçirdiği süreçte, kulüpte ortaya çıkan krizler iyi yönetilemedi.
Fenerbahçe kulübü, 3 yıl önce kazandığı THY Euroleague şampiyonluğunun yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın 10 milyon Euro'ya satmayı hedeflediği Belhanda'yı Arap kulüpleri ve Monaco'nun yanı sıra İspanyollar da istiyor. Faslı yıldızın menajeri, “Sevilla ve Real Betis onunla ilgileniyor” dedi.
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında kalan Miha Zajc için Rus ekibi Krasnodar devreye girdi. Rus ekibinin Sloven 10 numara için 3 milyon avroyu gözden çıkardığı belirtildi.