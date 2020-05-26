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aksam.com.tr
  • 26 Mayıs 2020 Salı 13:08
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Avrupa'nın devlerinden Cavani yarışı

Avrupa'nın devlerinden Cavani yarışı

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İtalya Serie A ekiplerinden Inter ve LaLiga temsilcisi Atletico Madrid, PSG ile sözleşmesi sona erecek Edinson Cavani'yi kadrolarına katmak için yarış halinde.

Avrupa ekipleri gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Mundo Deportivo’da yer alan habere göre; Inter ve Atletico Madrid, Cavani’yi kadrolarına katmak için çaba sarf ediyor.

INTER 3 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERDİ

İtalyan temsilcisi 33 yaşındaki Cavani’ye 3 yıllık sözleşme önerdi. Takımın forvet oyuncusu Lautaro Martinez’in transfer döneminde takımdan ayrılması beklenirken, Inter, Martinez’in boşluğunu Cavani ile doldurmayı hedefliyor. Fransız ekibi Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona erecek Cavani için İtalya’dan gelen teklifin 3 yıllık olduğu ifade edildi.

CAVANI'NIN TERCİHİ HİÇ OYNAMADIĞI LA LIGA

Inter’in teklifinin yanı sıra Atletico Madrid de Uruguaylı golcü için girişimlerini sürdürüyor. İspanyol gazetesinde yer alan haberde, Madrid ekibinin devre arası transfer döneminde de Cavani için teklifte bulunduğu, ancak şu anda bonservis bedeli olmayacağı için transferin daha kolay gerçekleşebileceği belirtildi. Haberde ayrıca, tecrübeli golcünün de daha önce oynamadığı LaLiga’da boy göstermeyi istediği yer aldı. Cavani daha önce İtalya’da Palermo ve Napoli formaları giymiş, ardından PSG’ye transfer olmuştu.

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