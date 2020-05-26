Avrupa'nın devlerinden Cavani yarışı

Avrupa ekipleri gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Mundo Deportivo’da yer alan habere göre; Inter ve Atletico Madrid, Cavani’yi kadrolarına katmak için çaba sarf ediyor.
INTER 3 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERDİ
İtalyan temsilcisi 33 yaşındaki Cavani’ye 3 yıllık sözleşme önerdi. Takımın forvet oyuncusu Lautaro Martinez’in transfer döneminde takımdan ayrılması beklenirken, Inter, Martinez’in boşluğunu Cavani ile doldurmayı hedefliyor. Fransız ekibi Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona erecek Cavani için İtalya’dan gelen teklifin 3 yıllık olduğu ifade edildi.
CAVANI'NIN TERCİHİ HİÇ OYNAMADIĞI LA LIGA
Inter’in teklifinin yanı sıra Atletico Madrid de Uruguaylı golcü için girişimlerini sürdürüyor. İspanyol gazetesinde yer alan haberde, Madrid ekibinin devre arası transfer döneminde de Cavani için teklifte bulunduğu, ancak şu anda bonservis bedeli olmayacağı için transferin daha kolay gerçekleşebileceği belirtildi. Haberde ayrıca, tecrübeli golcünün de daha önce oynamadığı LaLiga’da boy göstermeyi istediği yer aldı. Cavani daha önce İtalya’da Palermo ve Napoli formaları giymiş, ardından PSG’ye transfer olmuştu.
Eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu teknik kadroya dahil eden Fenerbahçe, Tuncay Şanlı'yı da yardımcı antrenör olarak teknik ekibe dahil edecek.
Süper Lig'de önce Gençlerbirliği, ardından geçen sezon Akhisarspor forması giyen Hollandalı forvet Elvis Manu, üst üste 4 yıl küme düşme acısı yaşadı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in oynanması hakkında, "Futbol için zor bir karar verildi ama şu aşamada en doğru kararın oynamak olduğu görünüyor" dedi.
Serie A takımlarından Roma'nın yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle küçülmeye gideceği ve Cengiz Ünder'in de dahil olduğu bazı oyuncularla yollarını ayıracağı iddia edildi.
Fenerbahçe ile Mart 2020 itibariyle yolları ayrılan teknik direktör Ersun Yanal, "Fenerbahçe benim için ayrı bir özel. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu her zaman ben Fenerbahçe'nin yanındayım. Bu bir gerçek ki hepimiz profesyoneliz" dedi.
Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Vasilije Micic, dün Sırp gazetesinde EuroLeague'in iptaline ilişkin yayımlanan röportajındaki durumun çok farklı noktalara ulaştığını söyledi.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın, Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı kamp sürecinde görev alacak çalışanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı.