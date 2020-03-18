Avrupa'nın devleri Ekuban'ın peşinde

Süper Lig’in 3. haftasında sol ayak tarak kemiği kırılan ve yaklaşık 2,5 ay sahalardan uzak kalan Trabzonspor'un hücum oyuncusu Caleb Ekuban formasına kavuşmasının ardından kısa kısa süreler almış ancak fazla etkili olamamıştı. Ganalı oyuncu çıktığı son 6 karşılaşmada ise uçuşa geçti! 2 gol, 3 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki forvet, İtalyan ekibi Lazio ile İskoç devi Glasgow Rangers’ı peşine taktı.
1 MİLYON EURO’YA ALINDI
İki Avrupa ekibi de Ekuban’ın performansını sezon sonuna kadar takip edecek. Hatırlanacağı üzere önceki sezon 200 bin Euro’ya kiralanan başarılı oyuncu için sezon başında İngiliz temsilcisi Leeds United’a 1 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti. (Fanatik)
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