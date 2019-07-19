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Avrupa'nın devleri Berke Özer'in peşinde

Avrupa'nın devleri Berke Özer'in peşinde

İngiltere Premier Lig'i zirvede bitiren Manchester City ve Liverpool, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Berke Özer'i yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'nin Altınordu'dan kadrosuna kattığı genç file bekçisi Berke Özer'e Ada'dan talipler olduğu öğrenildi. 

GOAL'in haberine göre, Premier Lig'i zirvede tamamlayan Manchester City ve Liverpool, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Berke Özer ile ilgileniyor.

Geçtiğimiz sezon takıma katılan ancak yalnızca tek maçta görev alabilen Berke, Altay Bayındır transferiyle rotasyonda dördüncü kaleci pozisyona düştü.

Oyuncunun durumunu yakından takip eden İngiliz devlerinin yanı sıra İsviçre'nin Basel takımının da genç kaleciyle ilgilendiği belirtiliyor. 

Altınordu altyapısından yetişen 19 yaşındaki file bekçisi, 2017 yılında u17 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayan Türkiye Milli Takımı'nın önemli bir parçasıydı.

Altınordu forması giydiği dönemler adı başta Manchester City olmak birçok Avrupa kulübüyle anılan Berke, 2018 yazında 2.5 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer oldu.

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