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  3. Avrupa'nın dev ekiplerini peşinde koşturan Merih Demiral'ın 5. talibi Borussia Dortmund oldu

Avrupa'nın dev ekiplerini peşinde koşturan Merih Demiral'ın 5. talibi Borussia Dortmund oldu

Avrupa'nın dev ekiplerini peşinde koşturan Merih Demiral'ın 5. talibi Borussia Dortmund oldu

Juventus'ta yeteri kadar forma şansı bulamayan Merih Demiral'ın yeni durağı oldukça merak ediliyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Juventus’ta fazla forma şansı bulamamasına rağmen potansiyeli ve fizik gücüyle Avrupa devlerini peşinden koşturan Merih Demiral’a Milan, Leicester City, Schalke, Arsenal’den sonra şimdide B.Dortmund talip oldu.

FAVRE MERİH'İ ÇOK İSTİYOR

İlk yarı itibariyle Juventus formasıyla 5 maça çıkan ve sadece bir kez mağlubiyet yüzü gören Merih Demiral’ın B.Dortmund tarafından istendiği ortaya çıkarken, Alman devinin bu transfer için 40 milyon euro’yu ödemeye hazır olduğu anlaşıldı. Hummels – Akanji – Zagadao ile 3’lü defans oynayan Lucien Favre’nin Michael Zorc ve Mattihas Sammer’le görüşme yaptığı kaydedilirken, tecrübeli teknik adamın Merih hakkında son derece olumlu ifadeler kullandığı bildirildi.

Özellikle milli takım formasıyla oynadığı maçlarda adından sıkça bahsettiren 21 yaşındaki yetenekli stoper EURO 2020’de Şenol Güneş’in en fazla güvendiği oyuncuların başında geliyor.


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