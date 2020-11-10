Avrupa'dan Asya'ya 'F1'tına

Formula 1’in 9 yıl aradan sonra yeniden takvimine eklediği İstanbul Park, 13-14-15 Kasım tarihlerinde yarışlara ev sahipliği yapacak. F1 Türkiye Grand Prix’i öncesinde İstanbul’da 3 gün sürecek bir tanıtım filmi organize edilmişti. Çekimlerin ilk günü Avrasya Tüneli’nde yapıldı.
Formula 1 öncesinde Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı himayesinde tanıtım filmi çekildi. Formula araçları bir ilki gerçekleştirerek Avrasya Tüneli’nden Anadolu Yakası’na geçti. Çekimlere bugün ve yarın devam edilecek.
"ABİ BİR EL ATSAK ARACA"
Reklam çekiminde, Alpha Tauri’nin Honda motorlu aracı Bebek sahilinde yolda kaldı. Bu görüntüler vatandaşlar arasında esprilere neden oldu.
"MERHABA TÜRKİYE"
F1 takımlarından Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, “Merhaba Türkiye! Uzun zamandır Formula 1’in geri dönmesini beklediğinizi biliyorum. Emin olun gözlerimiz tribünlerde sizi arayacak.” ifadelerini kullandı.
Merhaba Lewis! @lewishamilton'dan Türkiye'deki Formula 1 izleyicilerine mesaj var!@MercedesAMGF1 #MercedesBenzTürkiye #LewisHamilton #F1 #TurkishGP pic.twitter.com/hpVRMhbELI— Mercedes-Benz TR (@MercedesTurkiye) November 9, 2020
A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da 11 Kasım Çarşamba günü Hırvatistan'la yapacağı özel maç ile UEFA Uluslar B Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü iç sahada Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan'la oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına başladı.
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