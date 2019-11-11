Avrupa'dan 5 takım Vedat Muriqi'yi takibe aldı!

Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi, milli maçlar sırasında bir kez daha gözlemcilerin ilgi odağı olacak.

Bu sezon Manchester United, Tottenham, Lazio, Atletico Madrid, Juventus gibi kulüplerin yakından takip ettiği Vedat Muriqi için Kosova'nın Çekya ve İngiltere ile oynayacaı EURO 2020 eleme maçlarında gözlemciler tribünde olacak.

Kosovalı yıldızı 90 dakika mercek altında tutacak olan gözlemciler, her hareketi not edecek ve transfer için raporlarını kulüplerine sunacak.

MURIQI, TARİH YAZMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla kademe atlayan 25 yaşındaki santrfor ise şu an için sadece Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu ve Kosova'nın tarihinde ilk kez kalmayı hedeflediği EURO 2020'yi düşünüyor.

İngiltere'nin ardından grupta üçüncü sırada yer alan Kosova, deplasmanda Çekya'ya karşı kazanırsa İngiltere maçı öncesi rakibinin 2 puan önüne geçecek. İngiltere ile evinde oynayacak olan Kosova, bu maçtan da istediği sonucu çıkarabilirse ülke tarihinde ilk kez büyük bir turnuvaya katılacak.

Vedat Muriqi de Kosova'nın en büyük yıldızı olarak ülkesini ilk kez böylesi büyük bir sahneye taşımayı ve tarihe geçmeyi hedefliyor.