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  3. Avrupa'daki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Avrupa'daki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Avrupa'daki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibiyle İstanbul'da yapacağı karşılaşmayı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak.

Beşiktaş ile Slovan Bratislava arasındaki karşılaşma, Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak.

BAŞAKŞEHİR'E RUMEN HAKEM

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki temsilcimiz Medipol Başakşehir'in 5'inci haftada perşembe günü evinde İtalyan ekibi Roma ile yapacağı maçı, Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada, Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Şovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak ise Sebastian Coltescu görev yapacak.


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