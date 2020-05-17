Avrupa'da yılın takası gerçekleşiyor! Juve-Barça...

Barcelona'nın, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Miralem Pjanic transferi konusunda Juventus ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.
İspanya basınından Sport'un haberine göre; Barcelona, Miralem Pjanic ve Mattia De Sciglio'yu kadrosuna katarken Juventus'a 25 milyon euro ve Nelson Semedo'nun bonservisi verilecek.
Juventus ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan Pjanic, bu sezon 32 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı. (Hürriyet)
Barcelona ve Juventus'un, orta saha oyuncusu Miralem Pjanic takası için anlaşmaya vardığı belirtildi.
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