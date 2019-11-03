Avrupa'da Türk fırtınası

Avrupa'nın en iyi ilk 5 liginde maçlar oynanmaya devam ederken Türk futbolcular da gösterdikleri performanslarla, attıkları gollerle ve yaptıkları asistlerle forma giydikleri ülkede gündeme oturmayı sürdürüyor.

Fransa Ligue 1'de 12. hafta açılış karşışmasında Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'li Lille, Marsilya'ya konuk oldu. Konuk ekip karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılırken Yusuf, 83. dakikada Soumaoro'nun attığı golün asistini kaydetti.

OZAN'DAN GOL KAAN'DAN ASİST

Bundesliga'da 10. hafta mücadelesinde Fortuna Düsseldorf, sahasında Köln'ü 2-0 mağlup etti. Milli oyuncu Kaan Ayhan, 61. dakikada Thommy'nin attığı golde asisti yapan isim oldu.

Almanya'da bir diğer karşılaşmada Schalke 04 deplasmanda Augsburg'u 3-2 mağlup ederken, Ozan Kabak 71. dakikada takımı adına skoru eşitleyen isim oldu.

ÇAĞLAR, CENK VE ENES'TEN SİFTAH!

Premier Lig'de 11. hafta heyecanı bugün oynanan 2 karşılaşmayla sona erdi. Günün açılış maçında Leicester City deplasmanda Crystal Palace'ı 2-0 mağlup ederken, Çağlar Söyüncü takımı adına ilk golü kaydetti.

Günün bir diğer karşılaşmasında ise Everton, 1-0 gerideyken 68. dakikada oyuna giren Cenk Tosun'un 90+7'de attığı golle sahasında Tottenham ile 1-1 berabere kaldı.

La Liga'da ise Enes Ünal'ın formasını terlettiği Real Valladolid, Mallorca'yı 3-0 mağlup etti. Temsilcimiz Ünal, 50. dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü penaltıdan kaydetti.