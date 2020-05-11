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aksam.com.tr
  • 11 Mayıs 2020 Pazartesi 10:39
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  • 11 Mayıs 2020 Pazartesi 10:39

Avrupa'da liglerin başlama tarihleri netleşiyor

Avrupa'da liglerin başlama tarihleri netleşiyor

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Tüm dünyayı etkisi alan koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ertelenen futbol liglerinin başlama tarihleri birer birer belli olmaya başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Süper Lig, TFF 1'inci Lig, 2'nci Lig, 3'üncü Lig ve Bölgesel Amatör Ligleri 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı alması halen tartışılırken, diğer Avrupa ülkelerinde de benzer tartışmalar yaşanıyor.

TFF'nin liglerin başlama tarihini açıklamasının ardından Beşiktaş, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Sancaktepe FK, İnegölspor ve Tuzlaspor kulüpleri de futbolcu, teknik heyet, idareci ve personellerinde Covid-19 belirtisi olduğunu duyurmuştu.

İSPANYA'DA TARİHLER BELİRLENİYOR

Koronavirüs'ün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya'da ise başlama tarihleri henüz kesinleşmedi. Ancak öngörülen tarih Haziran ayının ortası olarak gündemini koruyor. La Liga'nın 12 Haziran'da başlamaması durumunda da 15-28 Haziran'da oynanması planlanıyor.

Öte yandan İspanya 1’inci ve 2’nci futbol lig ekiplerindeki futbolcuların koronavirüs testlerinde halen pozitif sonuçlar açıklanıyor.

PREMIER LİG'İN HEDEFİ 8 HAZİRAN

İngiltere'de de Premier Lig'in başlama tarihi belirsizliğini korurken, geçtiğimiz günlerde Premier Lig Yönetimi'nin maçları 8 Haziran'da başlatmayı hedeflediği duyuruldu. Ancak bu tarihte başlamasına kulüplerin büyük çoğunluğu onay verirken, bazı kulüp ve futbolcuların aynı fikirde olmadıkları gelen haberler arasında.

Koronavirüs nedeniyle ara verilen liglerin bazı Avrupa ülkelerinde öngörülen başlama tarihleri şöyle;

Almanya 15 Mayıs

Macaristan 23 Mayıs

Çekya 25 Mayıs

Polonya 29 Mayıs

Danimarka 29 Mayıs

Avusturya 30 Mayıs

Portekiz 30 Mayıs

İtalya 6-7 Haziran

İngiltere 8 Haziran

İspanya 15-28 Haziran

Yunanistan 6 Haziran

Hırvatistan 6 Haziran

İsviçre 8 Haziran

İsveç 14 Haziran

Sırbistan 30 Mayıs

Rusya 21-28 Haziran

Norveç 16 Haziran

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