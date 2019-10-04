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  3. Avrupa'da korkutan tablo! Ülke puanında yeni sıralama belli oldu

Avrupa'da korkutan tablo! Ülke puanında yeni sıralama belli oldu

Avrupa'da korkutan tablo! Ülke puanında yeni sıralama belli oldu

Avrupa maçlarında ikinci haftayı geride bırakan temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir henüz galibiyetle tanışamadı. Ülke sıralamalarındaki yerini korumak için mutlak puana ihtiyacı olan Türk takımları arasında bu sezon oynanan 8 maç sonunda henüz 3 puanla tanışan olmadı.

Ukrayna (31.900), Hollanda (32.750) ve Avusturya (29.925) ile yarış içerisinde olan ve 31.000 puan ile 11. sırada yer alan Türkiye’nin elemesiz Şampiyonlar Ligi için ilk 10’da kendisine yer bulması gerekiyor. 

Sıralamada bir basamak üstümüzde bulunan Ukrayna’nın temsilcisi Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi’nde Atalanta’yı 2-1 yenerek 3 puan aldı. 

Ukrayna’nın diğer temsilcileri Dinamo Kiev ve Oleksandria ise Avrupa Ligi’nde haftayı 1’er puanla kapattı.

İşte ülke puanı sıralaması;

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