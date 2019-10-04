Avrupa'da korkutan tablo! Ülke puanında yeni sıralama belli oldu

Ukrayna (31.900), Hollanda (32.750) ve Avusturya (29.925) ile yarış içerisinde olan ve 31.000 puan ile 11. sırada yer alan Türkiye’nin elemesiz Şampiyonlar Ligi için ilk 10’da kendisine yer bulması gerekiyor.

Sıralamada bir basamak üstümüzde bulunan Ukrayna’nın temsilcisi Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi’nde Atalanta’yı 2-1 yenerek 3 puan aldı.

Ukrayna’nın diğer temsilcileri Dinamo Kiev ve Oleksandria ise Avrupa Ligi’nde haftayı 1’er puanla kapattı.

İşte ülke puanı sıralaması;