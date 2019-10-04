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Avrupa'da hüsran yılı! Galibiyeti unuttuk

Avrupa'da hüsran yılı! Galibiyeti unuttuk

Avrupa Kupaları’ndaki temsilcilerimiz ilk hafta olduğu gibi ikinci haftada da galibiyet yüzü göremedi.

UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında üç temsilcimiz de yine kazanamadı. 

İlk hafta deplasmanda Slovan Bratislava’ya 4-2 yenilen Beşiktaş, ikinci maçında son dakikada yediği golle İngiliz ekibi Wolverhampton’a 1-0 mağlup oldu. Grubun puansız tek takımı siyah beyazlılar haftayı son sırada kapattı.

İlk maçında Roma’ya deplasmanda 4-0 yenilen Başakşehir de Beşiktaş gibi son dakikalarda yıkıldı. Borussia Monchengladbach uzatmalarda bulduğu golle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor ise Basel ile karşılaştı. Maç 2-2 sona erdi.

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Galatasaray da evinde Paris Saint Germain’e 1-0 mağlup oldu.

Ülke puan sıralamasında ilk 10’da yer almak isteyen Türkiye için takımlarımızın bu sezonki performansları bir hayli önemli. Eğer ilk 10’da yer alamazsak şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi’ne ön eleme oynayarak gidecek.

(TRT Spor)

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