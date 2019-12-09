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  3. Avrupa'da dengeleri değiştirecek hamle! İşte Pep Guardiola'nın yeni takımı

Avrupa'da dengeleri değiştirecek hamle! İşte Pep Guardiola'nın yeni takımı

Avrupa'da dengeleri değiştirecek hamle! İşte Pep Guardiola'nın yeni takımı

16.haftası geride kalan Premier Lig'de Liverpool'un 14 puan gerisine düşen Pep Guardiola Barcelona'ya gidiyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Cumartesi günü Manchester derbisinde büyük bir sürpriz yaratarak ezeli rakibine evinde 2-1 kaybeden Pep Guardiola ile Manchester City’nin yolları ayrılıyor…

GUARDİOLA BARCELONA'YA...

Geçtiğimiz sezon Premier Ligi şampiyon olarak bitirmesine rağmen Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Tottenham’a elenerek tepki toplayan Pep, bu sezon henüz 16.haftası geride kalan ligde Liverpool’un 14, Leicester’ın ise 6 puan gerisine düşünce İngiliz devinde ayrılık ihtimalleri yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Son 3 haftada 4 puan alan Manchester City’de yapılan onca yatırımın karşılığı alınamamış gibi gözükürken, Guaridola’nın şimdiden Barcelona’yla flört halinde olduğu belirtildi.

"PEP'E KAPIMIZ AÇIK"

La Liga’da 34 puanla Real Madrid’le liderlik yarışında olan Barcelona’nın deplasman maçlarında bir hayli zorlandığı görülürken, Ernesto Valverde’nin Devler Ligi’nde başarısız tablo çizmesi halinde Başkan Bartomeu’nun Pep Guardiola’yla el sıkışacağı ifade edildi. İtalyan La Repubblica’ya açıklamalarda bulunan Bartomeu konuyla ilgili “Barça'nın kapıları her zaman açık” ifadelerini kullandı.


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