Avrupa tehlikede

AKŞAM

Galatasaray'ın da UEFA'ya veda etmesiyle birlikte ülkeler sıralamasında iyice sallandık. UEFA ülke sıralamasında İskoçya'ya yakalandık. Eğer Başakşehir ve Sivasspor bu yıl iyi performans gösteremezse, değil Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi'ne bile direkt katılamayacağız.

Beşiktaş ve Alanyaspor’un ardından Galatasaray’ın da Avrupa’ya veda etmesi, Türk futbolunun büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalmasına neden oldu. Sarı-Kırmızılılar’ın Glasgow Rangers’a 2-1 yenilerek Avrupa defterini kapatması, UEFA ülke sıralamasında önünde bulunduğumuz İskoçya’nın bizi yakalamasını sağladı. İskoç ekibinin aldığı galibiyet sonrası iki ülke arasındaki puan farkı 0.025’e kadar düştü. Eğer Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi’ndeki ekibimiz Sivasspor başarılı bir grup performansı sergileyemez ve İskoç takımları puan toplamaya devam ederse 13. sıraya düşeceğiz.

AVRUPA LİGİ DE SIKINTILI

Böyle bir durum yaşanırsa, 2022-2023 sezonunda Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi’ne, lig 3’üncüsü ise UEFA Avrupa Ligi’ne direkt olarak katılamayacak ve ön eleme oynayacak. Bu da işleri iyice zorlaştıracak.



24 YIL SONRA 4 BÜYÜKLER YOK



Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon (cezalı), 1995-1996’dan sonra ilk kez aynı sezonda UEFA organizasyonlarında yok. Türkiye, 2013-2014’ten sonra ilk kez UEFA organizasyonlarında grup aşamasına iki takımla devam edecek. Başakşehir Devler Ligi, Sivas da Avrupa Ligi’nde boy gösterecek.



SiVAS’IN YÜKÜ AĞIR



Avrupa Ligi’ne doğrudan katılan Sivas; Villarreal, Karabağ ve Maccabi Tel Aviv ile I Grubu’nda yer aldı. İskoçya adına Rangers ve Celtic’in yarıştığı kulvarda Sivas ülkemizi tek başına temsil edecek. Teknik Direktör Çalımbay, “Gruptan çıkacağız.” dedi. Grup maçları 22 Ekim’de başlayacak.



SKRTEL’E TEPKi

Rangers'ın Hocası Steven Gerrard’la Liverpool’da birlikte oynayan Başakşehir’in stoperi Skrtel, sosyal medyada, skor tabelasını paylaşıp “Bilgilerin işe yaradığı görülüyor” yazdı. Galatasaray taraftarları ona büyük tepki gösterdi.