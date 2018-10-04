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Avrupa takımları Rodrigues ve Belhanda'yı izledi

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Galatasaray'ın iki yıldız ismi Younes Belhanda ve Garry Rodrigues, Avrupa takımlarının radarına girdi.

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Galatasaray'ın iki yıldız ismi Younes Belhanda ve Garry Rodrigues, Avrupa takımlarının radarına girdi. 

İngiliz ve İspanyol kulüplerinin teknik adamlarının Rodrigues'i, Fransız takımlarının ise Belhanda'yı çıplak gözle izlemek için Porto karşılaşmasına geldiği ifade edildi.

Alex Telles ilk kez rakip oldu

Bir dönem Galatasaray formasını giyen Portolu Alex Telles, ilk kez Cim-Bom'a rakip olarak sahaya çıktı.

Brezilyalı futbolcu, maç öncesinde Taffarel ile birlikte eski takım arkadaşları Selçuk ve Muslera ile sohbet etti. Eski Portolu Maicon ve Fernando da, uzun yıllar formasını giydikleri Portekiz ekibine karşı görev yaptı.

(Milliyet)

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