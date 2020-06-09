Avrupa şampiyonu Rus atlet Aleksandr Shustov'a 4 yıl men cezası

Rusya Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) kararı sonrası cezası kesinleşen Shustov'un, 5 Haziran 2020'den 4 Haziran 2024'e kadar atletizm faaliyetlerine katılması yasaklandı.
Rus sporcunun 8 Temmuz 2013 ile 7 Temmuz 2017 arasındaki dereceleri de silindi.
Aktif kariyerini 2017'de noktalayan Shustov, 2010'da Avrupa şampiyonluğu, 2011'de ise Avrupa salon 3'üncülüğü elde etmişti.
Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan yıldız futbolcu Gökhan Gönül'ün, ekstra sezon biter bitmez eski kulübü Fenerbahçe'ye 1+1 yıllık imza atacağı iddia edildi.
“Artık para için çalışmak istemiyorum” diyen Hollandalı'ya, Aslan kapısını kapattı. Galatasaray'da bekleneni veremeyen 33 yaşındaki futbolcunun Forbes Dergisi'ndeki röportajı, başını yaktı. Fatih Terim onunla ilgili, “Hırsını kaybetmiş. Devam edemeyiz” kararını verdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar son 8 haftada rakiplerinin gerisinde kaldı. 5 bin civarında Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı kulüplerinin başlattığı ‘Karton taraftar' projesine destek verdi. Fenerbahçe'de ise bu rakam sadece 400!..
Sarı lacivertli takımda sezon boyunca en çok sıkıntı çekilen bölgelerin başında stoper hattı geliyor. Sezon boyunca Jailson mecburen bu bölgede kullanıldı. Zanka, Falette gibi isimlerden beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, bu kez risk almadan PSG'nin yıldızını kadroya katmak istiyor.
Beşiktaş Kulübü'nün Futbol Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanması Sorumlusu Erdal Torunoğulları, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile ilgili, “Bizim tabii ki sözleşme yapmak, yenilemek istediğimiz oyuncularımız var. Bunların başında Gökhan, Caner ve Atiba geliyor. İnşallah bir noktada anlaşırız. Beşiktaş'ın bu süreçte çok kaybı oldu, onları da göz önünde bulundurarak inşallah bir anlaşma yaparız" dedi.
Galatasaray'ın göğüs sponsoru Terra Pizza, opsiyon kullanmama kararı aldı, sarı-kırmızılılar yeni arayışa başladı. Ancak şirketler, “Koronavirüste eylül veya ekimde ikinci dalga olursa ne yaparız” diyerek sponsorluğa mesafeli yaklaştı. Bu nedenle Cim-Bom biraz daha bekleme kararı aldı.
Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyuncusu, Milano ile prensip anlaşmasına vardı. Obradovic de kararını bu hafta açıklayacak.