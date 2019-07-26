  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 26 Temmuz 2019 Cuma 16:01
  • |
  • 26 Temmuz 2019 Cuma 16:01

Avrupa şampiyonu milli takımın yıldızlaşan pasörü!

Avrupa şampiyonu milli takımın yıldızlaşan pasörü!

Paylaş

16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın "en değerli oyuncusu" ve "en değerli pasörü" seçilerek "rüya takımda" yer almayı başaran Özge Arslanalp, "Çok iyi kenetlendik ve iyi bir takım olduk" dedi.

Avrupa Şampiyonluğunu set vermeden yenilgisiz elde eden Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı'nın pasörü Özge Arslanalp, "Birlik ve beraberliğimizin üst seviyede olması bize şampiyonluğu getirdi." dedi.

İtalya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda "En Değerli Oyuncu" ve "En İyi Pasör" seçilip, organizasyonun rüya takımında yer alarak "yıldızlaşan" milli voleybolcu Özge Arslanalp, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Organizasyon için iyi hazırlandıklarını ifade eden Özge, set vermeden yenilgisiz şampiyon olmalarının "çok anlamlı" olduğunu vurguladı.

Ev sahibi İtalya'yı iki maçta da yenerek kupaya uzananan ay-yıldızlı ekipte performansıyla öne çıkan Özge, "Çok iyi kenetlendik ve iyi takım olduk. Bu da bize şampiyonluğu getirdi. Takım olarak çok güzel bir turnuvayı geride bıraktık. Çok mutluyum." diye konuştu. 

"Hedefim A Milli Takım"

Milli voleybolcu, yaşının küçük olmasına karşın uluslarası turnuvalarda önemli deneyimler kazandığını söyledi.

Milli formayı giymenin "çok onur verici bir duygu" olduğunu ifade eden Özge, A Milli Takımı hedeflediğini dile getirdi.

Çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Özge, "2 yıldır milli takım sporcusuyum. Ay-yıldızlı formayı giyip galibiyetler kazandıkça daha çok gururlanıyorum. Hedefim A Milli Takım."  diye konuştu. 

Eğitim spor dengesi

Voleybolun eğitim hayatını olumsuz etkilemediğini belirten genç sporcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğitim ve spor hayatımı çok dengeli şekilde yürütebiliyorum. Uzun süre bu şekilde devam ettiği için artık alıştım. Kazandığımız başarılardan ötürü çevremden de motive edici geri dönüşler alıyorum. Antrenörlerime teşekkür ederim. Herkesi tebrik ederim."

(AA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekimi 31 Temmuz'da yapılacak

title

De Ligt'ten Juventus itirafları: Elimden gelenin en iyisini yapacağım

title

2019 Dünya Yüzme Şampiyonası'nda iki dünya rekoru birden

Mesut Özil´e bıçaklı saldırı girişimi! İlk görüntüler

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray 3 transferi KAP'a bildiriyor!
Galatasaray 3 transferi KAP'a bildiriyor!

Galatasaray 3 transferi KAP'a bildiriyor!

Galatasaray yönetimi Josef de Souza, Falcao ve Deniz Türüç ile prensipte anlaşmaya vardı.

Josef ateşi yaktı! 'Görüşürüz kardeşim'
Josef ateşi yaktı! 'Görüşürüz kardeşim'

Josef ateşi yaktı! 'Görüşürüz kardeşim'

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden Josef de Souza, Radamel Falcao'nun tatil fotoğrafını beğendi ve 'Görüşürüz kardeşim' mesajını paylaştı.

Monaco'da Falcao zirvesi
Monaco'da Falcao zirvesi

Monaco'da Falcao zirvesi

Falcao transferini tamamlamak için Fransa’ya çıkarma yapan Sarı-Kırmızılı yönetim, Monaco idarecileriyle görüşüyor. Cim-Bom’un hedefi; bonservis bedeli ödemeyerek, bu transferi bitirmek.

FLAŞ! Diagne'nin menajerinden ayrılık açıklaması
FLAŞ! Diagne'nin menajerinden ayrılık açıklaması

FLAŞ! Diagne'nin menajerinden ayrılık açıklaması

Jean Armel Drole’ü Las Palmas'a götüren Claudio Druetta, Diagne'nin ise önümüzdeki hafta Galatasaray'dan ayrılacağını belirtti.

Kjaer müjdesi bugün
Kjaer müjdesi bugün

Kjaer müjdesi bugün

Sarı-Lacivertliler, Simon Kjaer ile 2.5 milyon euroya el sıkıştı. Danimarkalı stoperin kulübü Sevilla ile de son detaylar görüşüldü. Anlaşma 1+1 yıllık kiralık. Simon Kjaer’nın, bugün açıklanması bekleniyor.

Sevilla'dan Fener'i şoke eden transfer şartı
Sevilla'dan Fener'i şoke eden transfer şartı

Sevilla'dan Fener'i şoke eden transfer şartı

Simon Kjaer'i Fenerbahçe'ye göndermeye hazırlanan Sevilla, İbrahim Amadou'yu da hesaba kattı.

Gomis'ten çok konuşulacak Fenerbahçe açıklaması
Gomis'ten çok konuşulacak Fenerbahçe açıklaması

Gomis'ten çok konuşulacak Fenerbahçe açıklaması

Galatasaray'ın eski gol kralı Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe iddiaları hakkında konuştu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.