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  3. Avrupa Ligi'nde Chelsea ve Arsenal final kapısını araladı

Avrupa Ligi'nde Chelsea ve Arsenal final kapısını araladı

Avrupa Ligi'nde Chelsea ve Arsenal final kapısını araladı

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarında Arsenal, Valencia'yı 3-1 yenerken, Eintracht Frankfurt ile Chelsea 1-1 berabere kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında yarı finallerin ilk ayağı tamamlandı.

Avrupa Ligi'ndeki 3. yarı finaline çıkan İngiltere'nin Arsenal takımı, 2004 şampiyonu İspanyol ekibi Valencia'yı konuk etti.

Valencia, 11. dakikada Diakhaby ile öne geçti ancak Arsenal, Lacazette'in 18 ve 26. dakikadaki golleriyle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in 75 dakika sahada kaldığı Arsenal, Aubameyang'ın 90 1'inci dakikada attığı golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Eintracht Frankfurt ile Chelsea yenişemedi

Kupayı müzesine götürdüğü 1980'den sonra ilk kez son 4'e kalan Alman kulübü Eintracht Frankfurt, 2013 şampiyonu İngiltere'nin Chelsea takımını ağırladı.

Mücadele, Eintracht Frankfurt'tan Jovic'in 23 ve Chelsea'den Pedro'nun 45. dakikada attığı gollerle 1-1 sona erdi.

Finalistler, 9 Mayıs Perşembe günü yapılacak rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.

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