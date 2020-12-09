Avrupa Ligi grup aşamasında perde kapanıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, yarın 12 grupta 23 karşılaşma oynanacak ve gruplardan üst tura çıkan tüm takımlar belirlenecek.
I Grubu'nda çıktığı 5 maçta 6 puan toplayan turnuvadaki tek Türk temsilcisi Demir Grup Sivasspor, İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımına konuk olacak. Bloomfield Stadı'ndaki mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak.
I Grubu'nda liderliği ve üst turu garantileyen Villarreal ile Karabağ arasındaki karşılaşma, Azerbaycan temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ileri bir tarihte oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
20.55 CSKA Sofya (Bulgaristan) - Roma (İtalya)
20.55 Young Boys (İsviçre) - Cluj (Romanya)
20.55 Dundalk (İrlanda) - Arsenal (İngiltere)
20.55 Rapid Wien (Avusturya) - Molde (Norveç)
20.55 Bayer Leverkusen (Almanya) - Slavia Prag (Çekya)
20.55 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Nice (Fransa)
20.55 Standard Liege (Belçika) - Benfica (Portekiz)
20.55 Lech Poznan (Polonya) - Rangers (İskoçya)
20.55 PSV (Hollanda) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
20.55 PAOK (Yunanistan) - Granada (İspanya)
20.55 Napoli (İtalya) - Real Sociedad (İspanya)
20.55 Rijeka (Hırvatistan) - AZ Alkmaar (Hollanda)
23.00 Braga (Portekiz) - Zorya (Ukrayna)
23.00 Leicester City (İngiltere) - AEK (Yunanistan)
23.00 Sparta Prag (Çekya) - Milan (İtalya)
23.00 Celtic (İskoçya) - Lille (Fransa)
23.00 Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Demir Grup Sivasspor
Villarreal (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan) (ertelendi)
23.00 Tottenham (İngiltere) - Antwerp (Belçika)
23.00 Ludogorets (Bulgaristan) - LASK (Avusturya)
23.00 Wolfsberger (Avusturya) - Feyenoord (Hollanda)
23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - CSKA Moskova (Rusya)
23.00 Slovan Liberec (Slovakya) - Kızılyıldız (Sırbistan)
23.00 Hoffenheim (Almanya) - Gent (Belçika)
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra herhangi bir takımla anlaşamayan ve bireysel çalışmalarını sürdüren Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu. 30 yaşındaki futbolcu, Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 forması giymeye hazırlanıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un dün hakemlerle ilgili söylediği sözler üzerine bugün bir açıklama yayımladı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Irkçılığa karşı tek yürek olunurken bu olayın, karşılaşmanın orta hakemi Ovidiu Hategan'ın ilk vukuatı olmadığı ortaya çıktı. Detaylar haberimizde…
Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldığı iddia edildi.
İttifak Holding Konyaspor'un genç stoperi Abdülkerim Bardakçı, dikkat çeken performansı ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in dikkatini çekti. Terim, yönetimden devre arasında Abdülkerim için teklif yapılmasını istedi.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına çok sert tepki gösterdi. Buruk'un ırkçı hakeme “Seni istemiyoruz, buradan git” dediği kameralara yansıdı.